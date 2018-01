På sin jakt efter sin nya huvudtränare intervjuade Hammarby bland annat Olof Mellberg och Alexander Axén, men Mellberg ska inte ha varit intresserad av uppdraget, och Axén tackade nej till Hammarby på grund av sin AIK-tatuering. Det är åtminstone vad han tidigare sagt att han skulle göra, om Hammarby erbjöd honom jobbet. – Det är klart att man diskar en hel del lag när man har den här, sade Alexander Axén i augusti 2017. Djurgården, Hammarby, IFK Göteborg, det är inte att tänka på. Det är nej. Det går inte. För respekt till dem så går det inte. För dels är det ett självmål, då måste jag vinna alla matcher och då tycker alla att det ska han göra med det här laget och de här spelarna och så... Jag har inget att vinna på det, nästan bara något att förlora på det, sade Axén. Det blev alltså istället Stefan Billborn som anställdes, som tidigare var assisterande tränare under Jakob Michelsen. Många tyckare hävdar att det är en nödlösning, en tillfällig lösning, en tränare man tar in i brist på annat. Hammarbys sportchef Jesper Jansson går nu ut och förnekar dessa uppgifter. – Vi har inte gått bet på någon, säger Jesper Jansson. Vi har haft andra namn på listan som vi värderat på liknande sätt som Stefan. Men det är ingen som har nobbat? – Nej, det har jag inga kommentarer till. Efter en sista sållning har Stefan varit en av tre. Egentligen hela tiden har vi känt att vi velat lyssna av och känna av med Stefan, för han har hela tiden varit förstaalternativet.

