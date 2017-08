IFK Norrköping – AFC Eskilstuna: Live stream på Allsvenskan

2. Skapa konto & få gratis C More

Snart är två tredjedelar av Allsvenskan 2017 spelad. AFC Eskilstuna har bara tagit en seger och mot Norrköping på bortaplan känns en andra seger långt borta. Hur du följer matchen via live stream kan du läsa i vår artikel.

Det är snabbt och enkelt att komma igång med en live stream på Norrköping – Eskilstuna. Med vår guidning får du tillgång till en stream i riktigt bra kvalitet. Hitta en live stream idag för att följa upptakten av Allsvenskan.

Matchstart: 7 augusti kl. 19.00

7 augusti kl. 19.00 Spelplats: Nya Parken, Norrköping

Nya Parken, Norrköping Visas hos: Cmore sport

IFK Norrköping – AFC Eskilstuna stream online

En fördel med att se matchen via live stream är kvaliteten. Bilden är förstklassig och man kan se Norrköping – Eskilstuna via live stream på flera olika enheter. Det går lika bra att se Allsvenskan via mobilen, surfplattan, datorn eller direkt på teven.

Rättigheterna ägs av Cmore och det är även där man hittar live stream på Norrköping – Eskilstuna. För att kunna se matchen krävs det att man har ett konto med sportabonnemang hos Cmore. De visar samtliga matcher från Allsvenskan via live stream och även annan sport.

Det spelas en till omgång i Allsvenskan ikväll. Det är mellan Djurgårdens IF – Malmö FF som även den kan följas via live stream, precis som på samma sätt som Norrköping – Eskilstuna.

När du startat upp din live stream kommer du snabbt märka att det är en stor skillnad mot andra streams. Hos Cmore är allt väldigt lättillgängligt och allting funkar som det ska. Så kör igång nu så slipper man stressen några minuter innan avspark. Vi rekommenderar endast bra sidor med fotbolls streams på sportal.

Matchanalys

Norrköping ska inte ha några problem överhuvudtaget mot Eskilstuna. Det är två lag i samma liga med två helt olika klasser. Det var förmodligen ingen som förväntade sig annat än att Eskilstuna skulle hålla sig i det nedre skiktet av tabellen. Men att det skulle gå såhär dåligt som det gjort var det nog inte många som väntade sig.

Förmodligen kommer detta bli en av Norrköpings enklaste trepoängare denna säsongen. Vi på sportal har svårt att se hur Eskilstuna ens ska kunna utmana.

Vi väntar oss en ensidig matchbild där Norrköping kommer äga väldigt mycket boll. Eskilstuna kommer säkert kontra friskt under första halvlek. Men frågan är om de orkar med alls i andra när Norrköping kommit med forcering efter forcering.

Hur som helst kommer det med all säkerhet att bli en rolig match att följa för alla IFK Norrköping-supportrar. Starta igång live streamen idag så att du inte missar jakten på tre poäng ikväll.