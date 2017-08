IFK Göteborg – AIK: Se Allsvenskan via gratis live stream

2. Skapa konto & få gratis C More

Det är dags för mötet som det blivit otroligt mycket skriverier om. Anledningen är försök till matchfixning genom en spelare i AIK som uppdagades i maj. Matchen mellan IFK Göteborg – AIK fick därför flyttas fram och spelas idag den 10 augusti. Vi visar dig hur du följer matchen gratis via live stream.

Det brukar vanligtvis inte gå att se Allsvenskan via live stream gratis och lagligt. Men tack vare ett kanonerbjudande går det att följa Göteborg – AIK via stream gratis. Läs mer för att komma igång med en gratis stream idag!

Matchstart: 10 augusti kl. 19:00

10 augusti kl. 19:00 Spelplats: Gamla Ullevi, Göteborg

Gamla Ullevi, Göteborg Visas hos: Redbet+Cmore

Se när IFK Göteborg möter AIK gratis via live stream

För att se matchen mellan IFK – AIK gratis via stream krävs det att man först skapar ett konto hos redbet. Där kan man gå via deras erbjudande för att få en hel månad gratis hos Cmore. Det är nämligen Cmore som äger rättigheterna för att sända samtliga matcher från Allsvenskan via stream online.

Deras sportpaket är inte gratis och man betalar varje månad. Men med hjälp av detta erbjudandet kan du ta del av Cmore sport gratis en hel månad. Där kan du se massvis av sporter via stream online.

Du kan se Allsvenskan via live stream på mobilen, surfplattan, datorn och strömma direkt till teven. Det är väldigt flexibelt och det går att se fotboll i riktigt hög kvalitet.

Med tanke på den stora matchfixningsskandalen är detta en lite extra uppmärksammad match, som dessutom gäller det viktiga poäng för båda lagen. AIK ligger tvåa på 31 poäng, tolv poäng bakom ettan Malmö. IFK Göteborg ligger på en elfteplats och har plockat 22 poäng såhär långt.

Det är en perfekt match att följa via gratis live stream och erbjudandet är alldeles för bra att tacka nej till.

Matchfixning IFK Göteborg – AIK

Matchen mellan IFK Göteborg och AIK skulle först ha spelats den 18 maj. Men planerna på en match lagen emellan fick flyttas fram på grund av skandalen som skakade AIK. Att matchen blev inställd på grund av matchfixning gjorde många chockade och förvånade över att det händer på den nivån.

Men något nytt i Sverige är det inte. Men det förekommer vanligtvis i mindre matcher och inte i matcher som drar mycket uppmärksamhet. Otrevligt och något som förhoppningsvis tas på största allvar även i de lägre divisionerna i fortsättningen.

Det kommer kanske vara lite spänt, både i media och mellan spelarna på grund av den omtumlande skandalen. Förhoppningsvis påverkar inte detta spelet nämnvärt och att vi får se en riktigt bra fotbollsmatch. En fotbollsmatch som faktiskt går att följa gratis via live stream.

Läs mer om det senaste uppgifterna angående det misstänkta matchfixningsförsöket i Allsvenskan här.

Så se till att komma igång direkt med en stream på IFK Göteborg – AIK. Passa på när detta erbjudandet fortfarande finns kvar!