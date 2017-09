IF Elfsborg – Kalmar FF: Stream på Allsvenskan direkt

Det är nu Allsvenskan börjar bli som mest spännande. Alla lagen lägger de sista krutet under de sista omgångarna. Malmö känns väldigt klara för SM-guld vilket är lite tråkigt att de varit så överlägsna. En tight finalkamp är alltid underhållande. Men jakten på andraplatsen lever i allra högsta grad samt kampen om att undvika degradering till Superettan.

När man är igång med en live stream på IF Elfsborg – Kalmar FF kan man följa alla andra matcher från Allsvenskan på samma sätt. Det kostar inget extra och man får utöver det tillgång till bland annat hockey streams.

