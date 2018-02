Dalkurd startades 2004, för att skapa en sysselsättning åt ungdomar. Lawan påpekar Dalkurds positiva effekt på samhället. – Jag tycker att det Dalkurd gör i samhället är mycket mer än vad jag personligen har sett någon politiker göra. Vi har en ungdomsverksamhet i Borlänge som vi fortfarande driver där vi har 350 ungdomar. Det kostar ingenting att spela för akademin i Dalkurd. Vilka ungdomar tror du då dras till oss? Jo, de som inte har resurser. Vi bryter barriärer. De kommer hit från olika kulturer och får träffa varandra och får uppleva varandras kulturer. De spelar hos oss och får dela upplevelser och erfarenheter med varandra, och vi förbereder dem för nästa steg i livet utan att det kostar någonting. Jag önskar att alla svenska klubbar tog efter, säger Lawan. Rawez Lawan tycker att man ska försöka förena människor via sporten, istället för att jobba emot varandra. – Varför säger Kim Bergstrand så här? undrar Lawan. Sport och musik kan förena människor. Det är så mycket annat som skiljer oss utöver det, så varför inte använda en av de här plattformarna för att förena oss. Det är därför jag blir besviken.

När det blev klart att Dalkurd FF flyttar sin seniorverksamhet från Borlänge till Uppsala reagerade Uppsalalaget IK Sirius tränare med stor besvikelse. – Vi har fajtats om varenda millimeter i sex år, sade Kim Bergstrand. Vi har haft usla träningsförutsättningar och kan inte ens få en tillåtelse att få bygga ett gym. Vi får fajtas för allt. Vi har träningsplaner som inte håller måttet och Studenternas som inte håller måttet. Allt får vi fajtas för hela tiden och får ingenting gratis. Sedan kommer det en ny klubb och då ska man lösa allting. Det är skrattretande att man inte försöker göra det rimligt för dem som redan är här, säger Bergstrand. – Jag har lust att lägga av, fortsätter han. Jag är riktigt less. Det här är den absolut värsta dagen för mig i Sirius. Det här har tagit så mycket energi av Sirius så det finns inte.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss. | Villkor gäller