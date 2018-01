Hammarbys nye huvudtränare blir Stefan Billborn, som tidigare var assisterande tränare tillsammans med Pablo Piñones Arce. Jesper Jansson är nöjd med att kunna presentera Stefan Billborn ny huvudtränare. – Sedan jag kom in i Hammarby, har jag kommenterat om saker i Hammarby som är väldigt bra. Alltifrån supportrar till personal och spelartrupp. Nu har jag sagt att vi måste jämföra oss med andra klubbar och komma fram till att vi är riktigt bra. Det går hand i hand med att anställa Stefan som tränare. Vi har gått igenom många namn och kommit fram till att den bästa för att utveckla vårt lag framåt, den har vi redan i klubben. Sen har han ett bra Söder-tugg också. Jesper Jansson fortsätter. – Vi har en oerhörd tro på Stefan, och han har också en oerhörd tro på oss kring vad vi håller på med och sättet vi jobbar, säger Jesper Jansson. Stefan Billborn är glad över att få ta över som huvudtränare i Hammarby. – Jag är stolt över att få uppdraget, säger Billborn. Jag har haft förmånen att få jobba med laget i ungefär två år redan, och jag ser en otrolig potential hos spelarna. Jag vore rent ut sagt korkad om jag inte hoppade på möjligheten att föra Hammarby vidare. Angående Hammarbys spelidé har Stefan Billborn vissa tankar på saker han vill förändra. – Jag vill se till att det blir lite mer hålla i bollen, lite aggressivare försvarsspel. Jag vill också säga att jag känner ett oerhört förtroende från spelarna, vilket för mig är jätteviktigt.

