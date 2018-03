Svenska Cupen börjar närma sig slutfasen, efter att gruppspelet avslutades förra helgen. Vi är nu nere på åtta lag som gör upp om guldet, och kvartsfinalerna avhandlas en om dagen från lördag till tisdag.



Först ut av kvartsfinalerna är den på förhand allra största. Malmö FF tar emot IFK Göteborg på Stadion på lördag förmiddag, klockan 13:00.



Malmö kommer till mötet efter att ha gått rent genom gruppspelet, där segrar inkasserades mot Dalkurd, Gefle och Brommapojkarna.



IFK Göteborg övertygade inte lika stort i gruppspelet, utan gick vidare på ett något annorlunda sätt. Laget hade samma poäng och samma målskillnad som Östers IF. När lagen möttes slutade matchen 1-1, och det blev alltså svårt att skilja lagen ifrån varandra genom statistik. Nästa kriterium är att jämföra lagens ranking, och då Göteborg till skillnad från Öster är ett allsvenskt lag, fick Blåvitt platsen i kvartsfinalen. Denna regel har under dagarna blivit kraftigt omdiskuterad och ifrågasatt, men under lördagen spelar Göteborg hur som helst kvartsfinal.

Avspark: Lördag 10 mars, 13:00

Var: Stadion

Lag: Malmö FF mot IFK Göteborg

I kvartsfinal nummer två tar succélaget Östersund emot GAIS, på söndag klockan 17:00. Östersund gick precis som MFF rent genom gruppspelet, och tog segrar mot Trelleborg, Åtvidaberg och Kalmar.



GAIS är Svenska Cupens stora skrällag, och det enda icke-allsvenska laget kvar i turneringen. Gais tog 7 poäng i gruppspelet och lade beslag på förstaplatsen före både Elfsborg och Hammarby, och även före Vasalund. GAIS besegrade Vasalund och Elfsborg, medan Göteborgsklubben kryssade mot Hammarby.

Avspark: Söndag 11 mars, 17:00

Var: Jämtkraft Arena

Lag: Östersunds FK mot GAIS

På måndag spelar Djurgården mot BK Häcken, i den tredje kvartsfinalen. Även Djurgården vann alla sina gruppspelsmatcher, mot Degerfors, IK Frej Täby och mot Jönköpings Södra.



Häcken tog 7 poäng sedan man slagit Norrby och IFK Värnamo, medan man kryssade mot GIF Sundsvall. Även Sundsvall tog 7 poäng i gruppspelet, men hade sämre målskillnad än Häcken.

Avspark: Måndag 12 mars, 19:00

Var: Tele2 Arena

Lag: Djurgårdens IF mot BK Häcken

I den sista kvartsfinalen tar AIK emot Örebro SK. AIK gick även de rent genom gruppspelet, efter att ha inkasserat segrar mot Syrianska, IK Oddevold och Halmstads BK.



Örebro SK tog sig vidare från en väldigt jämn grupp. ÖSK slog Tvååkers IF med 3-0, och kryssade mot både Helsingborg och IFK Norrköping. ÖSK, Helsingborg och Norrköping hamnade alla på 5 poäng, men Örebro var laget med bäst målskillnad och avancerade därmed vidare till kvartsfinalen.

Avspark: Tisdag 13 mars, 18:30

Var: Friends Arena

Lag: AIK mot Örebro SK

Vinnaren i kvartsfinal 1 möter vinnaren i kvartsfinal 4. Vinnaren i kvartsfinal 2 möter därmed givetvis vinnaren i kvartsfinal 3.