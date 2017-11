Idag spelas den avslutande omgången i Allsvenskan 2017. Här ger vi er förutsättningarna kring kampen om Europaplatserna. Malmö FF har redan säkrat guldet, och det är även klart att AIK kommer tvåa. Men kampen om tredje- och fjärdeplatsen är fortfarande öppen. Förutom att en tredjeplacering innebär ett brons, ger det även en säkrad kvalplats till nästa säsongs Europa League. Laget som kommer fyra i Allsvenskan kommer eventuellt att få kvala in till Europa League, beroende på vinnaren av Svenska Cupen. Reglerna är så att vinnaren av Svenska Cupen (som avgörs våren 2018) får en kvalplats till Europa League hösten därefter, men om Svenska Cupen vinns av något av lagen som kom topp tre i Allsvenskan, går istället Europakvalplatsen till det fjärdeplacerade laget i Allsvenskan. Detta eftersom topp tre-lagen redan säkrat en Europaplats. Lagen som gör upp om tredjeplatsen är Djurgården, Östersund och Häcken. Djurgården ställs i eftermiddag mot Kalmar FF, medan Östersund spelar mot Jönköping, och Häcken möter Malmö. Djurgården, Östersund och Häcken spelar alla på bortaplan.

