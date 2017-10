AIK värvar Adu: "Ser fram emot att vinna titlar"

AIK har gjort klart med den gamle MFF-spelaren Enoch Kofi Adu. Kontraktet sträcker sig över tre år. Under onsdagen kallade AIK till presskonferens, med anledning av att man skulle meddela ”en förändring i spelartruppen inför 2018”. Utan att någon utomstående hört talas om att övergången var på väg, visade det sig att Enoch Kofi Adu, 27, är klar för klubben. Enoch Kofi Adu spelade i Malmö FF från och med säsongen 2014, till dess att han i januari i år lämnade för det turkiska laget Akhisar Belediyespor. Tiden i Turkiet blev inte vad Adu hoppats på, och han fick bara göra totalt sju matcher. Nu är han alltså tillbaka i svensk fotboll. – Det var en okej tid i Turkiet, men jag bestämde mig för att flytta tillbaka till Sverige, säger Adu. Jag hade en fantastisk tid här senast, och jag hoppas ha en fantastisk tid här igen. Jag ser fram emot att hjälpa det här laget att vinna titlar.

