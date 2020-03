Streama Sandviken – Djurgården live

Hur gör man då för att streama Sandvikens IF – Djurgårdens IF? Jo, första steget är att ta reda på vilken tjänst som sitter på rättigheterna att visa matchen. Det är C More.

Du kan alltså hitta en Sandviken – Djurgården live stream att titta på om du skaffar dig ett C More-konto med abonnemanget C More Mycket Sport.

Sändningarna på tjänsten är av hög bild- och ljudkvalitet och ständigt med duktiga kommentatorer. Just denna match är det Daniel Kristiansson som kommenterar.

Det går att se matchen från valfri plattform – titta från mobil, surfplatta eller dator.

1. Gå till cmore.se

2. Skapa ett konto och välj abonnemanget C More Mycket Sport

3. Titta på Sandvikens IF - Djurgårdens IF via live stream! (2 mars)

Titta på Sandviken – Djurgården på TV

Det fungerar även att se Sandviken – Djurgårdens IF på TV. Kanalen som visar matchen är C More Fotboll. Sändningsstart är, liksom på nättjänsten, 18:50. Sedan blåser domaren igång matchen prick klockan 19:00.

Råkar det vara så att du saknar kanalen men ändå vill se matchen på TV, då kan du koppla din live stream från valfri enhet till TV-skärmen med hjälp av till exempel en Chromecast.

TV: C More Fotboll

Sändningsstart: 18:55

Avspark: 19:00

Inför matchen

De sista matcherna i Svenska Cupens andra gruppspelsomgång ska spelas, och i en av matcherna gör svenska mästarna Djurgården upp med Division 1-laget Sandviken. Båda lagen har än så länge alla möjligheten att gå vidare från gruppspelet, där endast 1:an kvalificerar sig. Givetvis är det Djurgården som hålls som gruppfavorit.

Djurgården besegrade Dalkurd med 3-2 i första matchen, efter att ha haft 3-0 men släppt in Dalkurd i matchen. Sandviken förlorade sin första match, med 1-3 mot Mjällby trots att man var uppe i ledning i halvtid.

Sandviken – Djurgården: Frågor & svar

När spelas Sandvikens IF – Djurgårdens IF?

Sandviken – Djurgården spelas måndag 2 mars klockan 19:00.

Var spelas Sandviken – Djurgården?

Spelplats för denna gruppspelsmatch i Svenska Cupen är Göransson Arena, i Sandviken.

Vilken TV-kanal sänder Sandviken – Djurgården?

Matchen visas på C More Fotboll med sändningsstart 18:55.

Var kan man live streama Sandviken – Djurgården?

Du kan live streama Sandviken – Djurgården på C More.

Är det gratis att live streama matchen?

Nej, det är tyvärr inte gratis att live streama Sandviken – Djurgården.