Streama Hammarby – IFK Göteborg

Det är enkelt att se matchen online. För att streama Hammarby – IFK Göteborg live behöver ni bara skapa ett konto på C More, och sedan välja sportabonnemanget C More Mycket Sport. När det är klart kan ni se alla matcher från Svenska Cupen.

Det går att se Hammarby – IFK Göteborg från valfri plattform. Skapa ditt konto, signera för abonnemanget (199 kr/månad) och streama matchen från mobil, dator eller surfplatta.

Bild- och ljudkvaliteten på sändningen är av allra högsta och bästa kvalitet.

1. Gå till C More

2. Skapa ett konto och välj C More Mycket Sport

3. Titta på Hammarby - IFK Göteborg i Svenska Cupen! (15 mars)

Titta på Hammarby – IFK Göteborg på TV

Du kan se matchen på TV, om du har Sportkanalen i ditt utbud. Där sänds matchen direkt för alla nyfikna tittare.

Saknar du Sportkanalen går det lika bra att koppla din Hammarby – IFK Göteborg live stream från valfri plattform till TV med hjälp av Chromecast. Då överförs livesändningen från din bärbara enhet eller stationära dator till TV-skärmen.

TV: Sportkanalen

Avspark: 13:30

Inför matchen

Hammarby IF har vunnit 18 av sina 20 senaste tävlingsmatcher, och särskilt hemma på Tele2 Arena är man starka. Hemmaborgen utan hemmapubliken – eller någon publik överhuvudtaget – är dock inte samma sak. På grund av coronaviruset spelas matchen utan supportrar.

IFK Göteborg kryssade två gruppspelsmatcher och vann en. Det räckte till en gruppseger och nu får vi se om man kan avancera vidare från kvartsfinalen. Här kan ni läsa vårt speltips till Hammarby – IFK Göteborg.

Hammarby - IFK Göteborg: Frågor & svar

När spelas Hammarby - IFK Göteborg?

Denna kvartsfinal i Svenska Cupen spelas söndag 15 januari, klockan 13:30.

Går det att live streama Hammarby - IFK Göteborg?

Ja, du kan streama Hammarby - Göteborg på C More.

Är det gratis att live streama Hammarby - IFK Göteborg?

Nej, det är dessvärre inte gratis att titta på matchen.

Sänds Hammarby - Göteborg på TV?

Ja, matchen sänds i Sportkanalen.