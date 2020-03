Streama BK Häcken – Elfsborg live

Matchen har avspark 13:30, och du kan streama mötet inne på C Mores hemsida. C More är den tjänst som sitter på rättigheter att visa Svenska Cupen, och därför kan du enkelt se mötet om du bara går in på deras sajt, skapar ett konto och väljer abonnemanget C More Mycket Sport. Det går även att hitta en Hammarby - IFK Göteborg live stream där.

Du kommer att se kvartsfinalen med bra bildupplösning och det går att titta från valfri plattform. Kolla på Häcken – Elfsborg online via mobil, dator eller surfplatta.

1. Gå till C More

2. Skapa ett konto och välj C More Mycket Sport

3. Titta på BK Häcken - Elfsborg i Svenska Cupen! (14 mars)

Titta på Häcken – Elfsborg på TV

Eftersom C More äger rättigheterna att sända denna match kommer de givetvis att visa den i en av sina kanaler. Du kan se Häcken – Elfsborg på C More Fotboll, där sänds den direkt.

Om du saknar kanalen som sänder matchen går det lika bra att koppla din livesändning av matchen från valfri plattform till TV med hjälp av förslagsvis en Chromecast.

TV: Sportkanalen

Avspark: 13:30

Inför matchen

Bara ett lag per grupp går vidare i Svenska Cupen, och både Häcken och Elfsborg vann således sina grupper.

Häcken gick helt rent genom gruppspelet och släppte inte in ett enda mål. Seger med 3-0 över GAIS, 4-0 mot Eskilsminne och 2-0 mot Östersund.

Elfsborg gick vidare från gruppspelet trots att man faktiskt förlorade mot Oskarshamns AIK med 2-1. Segrarna mot Brage och Örebro räckte.

Häcken - Elfsborg: Frågor & svar

Vilken tid spelas BK Häcken - Elfsborg?

Häcken - Elfsborg har avspark 13:30 på lördag.

Kan man live streama Häcken - Elfsborg?

Ja, det går att se matchen direkt på C More.

Är det gratis att live streama Häcken - Elfsborg?

Nej, ett abonnemang kostar 199 kronor per månad.

Visas matchen i TV?

Ja, C More Fotboll sänder matchen.