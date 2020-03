Streama AIK – Kalmar FF live

Det är inte särskilt svårt att streama AIK – Kalmar FF på internet. För att titta på matchen online behöver du bara gå in på C Mores hemsida, skapa ditt konto och välja abonnemanget C More Mycket Sport för 199 kronor i månaden. Då kan du streama alla matcher från Svenska Cupen.

Sändningen är alltid av hög bildkvalitet, och ljudet likaså. Som kommentator får du Mats Lilja.

Det går att se din livesändning från valfri plattform. Titta på matchen från mobil, dator eller surfplatta – du väljer!

1. Gå till cmore.se

2. Skapa ett konto och välj abonnemanget C More Mycket Sport

3. Titta på AIK - Kalmar FF via live stream! (9 mars)

Titta på AIK – Kalmar på TV

Kanske är du snarare ett fan av att se allsvensk fotboll på TV. Inga problem, det går lika bra det! För att se AIK – Kalmar på TV bör du först kolla upp om du har C More Fotboll i ditt utbud, för i så fall är det bara att bläddra fram den kanalen och se matchen.

Saknar du kanalen som sänder AIK – Kalmar är det bara att med hjälp av HDMI-kabel eller Chromecast koppla din AIK – Kalmar stream från till exempel datorn till TV-skärmen.

TV: C More Fotboll

Sändningsstart: 18:50

Avspark: 19:00, måndag 9 mars

Inför matchen

Kalmar FF har övertygat betydligt mer än AIK så här långt (kort) inpå säsongen. KFF har vunnit båda sina gruppspelsmatcher hittills och kan stoltsera med målskillnaden 8-0, medan AIK står på fyra poäng och 3-2 i målskillnad.

Bara ett lag i varje grupp går vidare till kvartsfinal. Förutsättningarna innebär att Kalmar är vidare på kryss eller vinst, medan AIK måste vinna.

AIK - Kalmar FF: Frågor och svar

När spelar AIK – Kalmar FF?

Lagen möts i gruppspelet av Svenska Cupen, grupp 4, måndag 9 mars klockan 19:00.

Hur många lag går vidare från gruppen?

Endast gruppsegraren. AIK vinner gruppen vid vinst här, medan KFF bara behöver kryssa.

Var kan man live streama AIK – Kalmar FF?

Det går att se matchen live på C More.

Är det gratis att live streama AIK – Kalmar FF?

Nej, abonnemanget C More Mycket Sport kostar 199 kronor per månad.

Visas matchen i TV?

Ja, på C More Fotboll.