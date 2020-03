Många har trånat efter att ligan snart ska dra igång igen, något som inom kort är ett faktum. Allsvenskan 2020 är snart här och mycket står på spel i svensk fotbolls absoluta topp återigen. IFK Göteborg är en av klubbarna som suktar över att komma igång med säsongen och visa vad de har utvecklat tillsammans med den duktiga ledarstaben.

En svunnen tid, eller inte?

En gång var de den mäktigaste klubben i Sverige, nu är de en utvecklingsbar utmanare till toppen. IFK Göteborg är en klubb som många känner igen som det laget som dominerade svensk fotboll under 80- och 90-talet, ett lag som signalerar mer än endast en sak. Detta var en tid som klubben ser stolt på, och som många minns som en tid med leende på läpparna. Glansdagarna ska återigen se nytt ljus, var så säker.

IFK Göteborg var en gång i tiden en förening som andades och levde för europeisk fotboll och det var inte många som kunde motstå deras uppoffrande och kompromisslösa speltstil. Nu är det andra tider, tider som inte är sig lik på något sätt. Klubben kan se tillbaka på en tid då IFK Göteborg var svensk fotbolls vagga. Ett antal hemvändare kan göra att det förflutna får nytt liv igen.

En klar vision ger resultat

I närtid har det inte direkt blivit lika många titlar och framgångar som innan före deccenniet. IFK Göteborg har en uttalad klar vision att de vill avancera i seriessystemet och bli en toppklubb i allsvenskan återigen. Att värva hemvändare som är villiga att göra skillnad, både på och utanför planen, är en strategi som kan vara gynnsam för klubben i stort. Det finns dock misstag som klubbar kan göra när de stirrar sig blinda på stora namn.

Genom att ta in spelare som passar in i lagbygget är en viktig pusselbit för att på så sätt inte göra laget sämre. Att tänka på att ta in spelare med en specifik sportslig och långsiktig plan med det hela, snarare än kortsiktig och marknadsmässig. Detta är en åtgärd som vi tror att IFK Göteborg har tagit till sig mer och mer de senaste åren, en strategi som kommer att vara mer lönsam i längden för klubben.

De kan göra skillnad

Göteborgsklubben har flera utlandsproffs som för närvarande spelar i andra ligor än den svenska som har gjort sig tillkänna att de vill tillhöra klubben igen någon gång i framtiden. Det finns bra spelare som hade passat in i dagens IFK Göteborg om situationen uppstår. De som kan bli aktuella inom en snar framtid är Gustav Svensson, Marcus Berg, Oscar Wendt och Jakob Johansson. Alla dessa har en uttalad ambition att spela för IFK Göteborg innan karriären tar slut.

IFK Göteborg kommer, genom en successivt bra strategi, att bli en av de klubbar som konkurrerar om SM-guldet om ett par år igen- De kommer att ta kliv för varje säsong och genom detta göra mer och mer resultat på vägen. Laget har flera spelare som visade stora framsteg under fjolårssäsongen och kommer att ta ytterligare steg i sin utveckling under allsvenskan 2020.

Fortsätt på den inslagna vägen

Sedan anställningen av assisterande tränaren Ferran Sibila har IFK Göteborg som lag blivit mer passningsorienterad, ett tillvägagångsätt som vi tror kommer att gynna klubben. Spanjoren har implimenterat en strategi tillsammans med tränare Poya Asbaghi, en duo som har visat sig väldigt bra tillsammans. Det är en taktik som kommer att ta dem mer in i framtiden i högre grad än vissa allsvenska konkurrenter. Det finns dock mer att hämta.

Tränare Asbaghi har visat på en taktiskt såväl som en teknisk briljans i enstaka matcher, men har även utbildat spelare att bli ännu bättre genom ett långsiktig arbete ute på träningsplanen. Vi tror att detta kommer att skapa ett ännu bättre lag under året som råder och utveckla klubben som helhet ännu mer över tid. IFK Göteborg har goda förutsättningar att göra det.