Snart är allsvenskan 2020 här och lagen har börjat rusta. Allsvenskan är känd för att vara en jämn liga och många lag slåss om att överleva. Säsongen 2019 visade att högstaserien har tydliga topplag och bottenlag i tabellen. Vart Skåneklubben kommer att befinna sig när säsongen startar återstår att se. Vi frågade Hansson vilka han tror vinner ligan 2020 och vart han tror att Helsingborgs IF kommer att komma i tabellen.

Helsingborgs IF var nykomlingar i allsvenskan 2019 och lyckades klarade sig kvar i högstaserien med en fem poäng till godo tillslut. Nu står dörren till säsongen 2020 på glänt och flera nya utmaningar i sikte. Hansson trots allt att laget kommer att klara sig bra i allsvenskan 2020, och noterar ett bekant nyförvärv inför den nya säsongen.

Det var den 25 september 2018 som Helsingborgs IF mötte IK Frej på hemmaplan på Olympia. Laget hade en fin höst att se fram emot och ett potentiellt avancemang till allsvenskan 2019. Det hela slutade dock helt annorlunda än vad man trodde, åtminstone för deras målvakt. Pär Hansson landade olyckligt med huvudet före i en luftduell i matchens slutskede och läkarna konstaterade en nackskada som han har haft problem med sedan dess och inte lyckats bli av med. Sviterna av denna skada fick honom att, den 21 augusti 2019, gå ut med att han slutar med fotbollen. Nu väntar ett annat kapitel för Hansson som försöker anpassa sig till ett nytt liv utanför fotbollen.

