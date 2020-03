Amerikanen Romain Gall får fortsatt snålt med speltid i sin svenska klubb och är på väg att lånas ut till Norge. Malmö FF har en trupp som sprudlar av allsvenska toppspelare och har gjort det svårt för honom och flera spelare att få någon större tid att andas ute på planen.

En av de som tryckts ut från laget

Likt den populäre nigerianska mittfältaren Bonke Innocent har Gall haft en tid i MFF som har gått upp och ner likt en berg- och dalbana. Sedan ankomsten från GIF Sundsvall sommaren 2018 har det blivit 28 matcher i allsvenskan, där de flesta har varit som en inhoppare. Den 25-årige amerikanen har varit ute i media och menat på att han vill ha mer speltid för att kunna uttrycka sig själv som spelare, en situation som nu verkar lösa sig för mittfältaren.

Gall hade det väldigt tufft att få någon större speltid under fjolåret under den föregående MFF-tränaren Uwe Rösler där han hamnade utanför truppen flertalet gånger. Detta har sedan fortsatt under den nye danske tränaren Jon Dahl Tomasson och vill nu få fler matcher i benen än vad som har varit.

Vill inte stärka konkurrenter

De norska klubbar som det pratas om är Vålerenga och Stabæk som båda ska ha visat stort intresse för Galls tjänster. Enligt rapporter tror fortfarande MFF på honom och lån är för närvarande endast aktuellt.

Det saknas inte välvilja från intressenter att knyta till sig Gall permanent, flera svenska klubbar har enligt media visat sitt intresse av spelaren som visade under sin tid i GIF Sundsvall att han håller en hög allsvensk klass. En av dessa intressenter ska vara AIK, en klubb som minst sagt är en rival. Skånelaget sägs dock inte vilja stärka en allsvensk konkurrent och vill därav skeppa iväg honom utomlands.