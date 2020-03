Även om årsmötet satte avgörandet för frågan ser Malmö FF:s ordförande Pålsson en framtid för vertyget, trots det beslut som togs under fredagskvällen.

Malmö FF:s medlemmar har nu röstat och ett beslut är taget i frågan. Klubben ska aktivt verka mot VAR och vad verktyget står för, ett beslut som togs på det årsmötet under fredagen. Den allsvenska klubben har nu röstat. Malmö FF ska aktivt verka mot VAR och vad verktyget står för, ett beslut som togs på årsmötet under fredagen.

Flera omdiskuterade beslut togs under Malmö FF:s årsmöte fredagen den 6 mars 2020. Anders Pålsson, som blev tillfördordnad ordförande 2018 när Håkan Jeppsson tragiskt gick bort, har nu fått två nya år som ordförande för klubben. Det var inte en självklarhet då en del supportrar ställer sig frågande till Pålssons engagemang i deras intressen, något han nu kommer förmodligen att få finna sig i.

SPONSRAD | För att kvalificera dig ska du ha ett finansierat konto eller ha placerat ett spel inom de senaste 24 timmarna. Notera att tillgången till live streams kan variera emellan olika länder | IP-restriktioner kan gälla | kontrollera med leverantören | 18+

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.