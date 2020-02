- Som det har varit det senaste deceniet här så har Malmö FF varit favoriter varje år, så jag skulle säga att det är ett ganska "safe" bet på dem. Annars är det väl Stockholmslagen (AIK, Djurgården och Hammarby IF) som är där och utmanar och IFK Göteborg kanske också.

- Ännu har jag inte funderat på att bli tränare men jag har smått börjat en ny karriär och byggt upp ett företag vid sidan av som kommer att ta fart här så småningom som jag drog igång under året. Sedan kan det bli en fortsättning i fotbollsvärlden också. Det är inte helt klart vad jag kommer att göra när jag väl lägger av, men det är en bit kvar och jag känner att att jag inte behöver "rusha" in i något ännu.

- Vi fick inte ihop det helt enkelt. Vi fick inte ihop det till ett lag som kunde vara med och slåss om att vara kvar i superettan. Vi hade en chans nästan in i det sista och vi krigade på men vi lyckades inte få ut det bästa och smälta samman på något bra sätt. Det var egentligen där som vi åkte ut skulle jag säga, säger Albornoz till Sportal.

