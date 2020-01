Inför säsongen, Djurgårdens IF (1:a):

Inte många kan erkänna att de inför säsongen tippade att Djurgårdens IF skulle vinna allsvenskan 2019. Med en trupp där många är mindre kända namn tog Stockholmsklubben en enorm bragd och vann serien med en poäng framför mesta mästarna Malmö FF. Nu står de inför den största utmaningen av de alla, att försvara den. 2020 är det upp till bevis om de laget kan fortsätta sin fina form och spel över en längre tid. Nu väntar dessutom kval till Champions League i sommar och samtidigt kombinera med allsvenskan, något inte alla lag klarar av om inte truppen är bred och fullständig.

Det finns mycket att säga om detta Djurgårdens IF, ett lag utöver det vanliga på flera sätt. En sammansättning spelare där de flesta inte ahr gjort något större avtryck i de föregående klubbarna de representerat men som nu blommat ut i detta lag. En stor eloge till tränarna Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf. Lagmaskinen imponerade under större delen av säsongen 2019, med vissa individuella ingredienser som osar hög allsvensk klass. Försvarsgeneralen och lagkaptenen Marcus Danielsson visade under året bevis på att han är den starkast lysande stjärnan i detta Djurgårdens IF, ett lag byggt på att göra jobbet och inte ge motståndaren bollen i farliga ytor.

Snackisen: Under stor del av säsongen pratades det om att laget inte har spelarna eller laget att hålla i och vinna allsvenskan. Det bevisade de att dem kunde med några gynnsamma straffmissar för en viss konkurrent på vägen.

Rykten ut:

Besard Sabovic ;

Kontrakt som går ut efter säsongen och är i en ålder där han behöver speltid. 22-åringen har ryktats såväl till Helsingborgs IF och Mjällby AIF. Återstår att se inom en snar framtid vart han landar.

Dzenis Kozica ;

En spelare som under säsongen 2019 var utlånad till AFC Eskilstuna då han var överflödig i detta Djurgårdens IF. Kalmar FF är en destination som har diskuterats i media, en klubb som behöver förstärkningar likt denna kaliber om de ska kunna undvika risk för nedflyttning 2020.

Johan Andersson ;

Högerbacken ryktas den senaste tiden till GIF Sundsvall, men också gamla klubben IK Sirius finns på tapeten. Vart han landar är ännu oklart men att han lämnar verkar ganska klart.

Jesper Karlström;

Ankaret på mitten som binder samman försvar och anfall. Den 24-åringa mittfältaren visade klass under säsongen 2019 och flera klubbar är ute efter honom. Kontraktet med Djurgårdens IF gick ut vid årsskiftet och klubben vill förlänga. Tackade nej till januariturnén då han vill lägga energi på att undersöka sin framtid närmare. Ryktats om klubbar som danska Randers, Lech Poznan, tyska Darmstadt och Ryssland för spelaren.

Rykten in:

Kalle Holmberg;

Var under sommaren nära grekiska Aris men övergången sprack. Anfallaren ryktas nu vara väldigt nära Stockholmsklubben och väntas presenteras i veckan.

Oscar Jansson;

En målvakt som har tillräckliga kvaliteter att agera antingen förstamålvakt som reserv för en toppklubb i allsvenskan. Hade varit en perfekt lösning för Djurgårdens IF och ganska billig att lösa från Örebro SK.

Magnus Eriksson;

29-åringen är sugen att återvända dit han en gång spelade, men inte i vinter. Har uttalat sig att han trivs bra i amerikanska San Jose Earthquakes för tillfället och har inte några större tendenser att flytta på sig i detta nu.

Sead Haksabanovic;

Klubben han är utlånad till IFK Norrköping kom på en blygsam femteplacering efter att ha haft oerhört kämpigt stundtals och missar därmed Europaspel om de inte vinner Svenska Cupen då. Hade varit en bra lösning för både honom och Djurgårdens IF, ett lag som hade mått bra av en större kreatör i Haksabanovic att komplettera med de andra mer hårt jobbande defensiva pjäserna.

Potentiella/realistiska värvningar:

Ola Toivonen;

Den forna, tillslut hyllade, landslagsanfallaren spelar just nu i Melbourne Victory i Australien och har hintat om en återkomst till allsvenskan när hans kontrakt går ut i sommar. Pratats mest om två klubbar, Malmö FF och Djurgårdens IF, men vilket det blir av dem är inte hugget i sten ännu.

Drömvärvning:

Albin Ekdal;

En spelare som hade gjort en stor skillnad för Stockholmsklubben när, eller om, han kommer tillbaka till Sverige och spelar fotboll. Är för närvarande i sin andra sejour i Italien och nu i klubben Sampdoria. Om det blir inom en snar framtid eller om ett par år är oklart, men en värvning av den högsta kalibern tveklöst.

Jacob Rinne;

Målvakten är en stor Djurgårdssupporter och har uttryckt att han vill spela för klubben någon gång i sin karriär. Spelar i danska AaB för närvarande och var en sväng i belgiska KAA Gent under 1,5 år innan det. Hade varit en drömvärvning för Stockholmsklubben då de behöver en målvakt att komplettera sin målvaktsuppsättning då norska Per Kristian Bråtveit inte har varit särskilt lyckad än så länge och vill bort.