Förra säsongen, Mjällby AIF (1:a):

Det kan inte ha varit många som trodde att Sveriges andra bästa serie skulle ha så otippade topplag som det tillslut föll ut som under året 2019. Två lag som inte var favoriter att komma i närheten av en den absoluta toppen var Varbergs BOIS och Mjällby AIF som båda blev direktuppflyttade från superettan.

Under fjolårssäsongen spelade Mjällby AIF i superettan, en liga som de tillslut vann efter en spännande avslutning. Segern blev klar efter att laget spelat oavgjort borta mot Varbergs BOIS i den sista omgången. Mjällby AIF slutade därmed på förstaplats i superettan på 57 poäng efter 1-1 borta mot Varbergs BOIS, som inte långt bakom slutar på en andraplats på 55 poäng. Nu står de båda nykomlingarna i allsvenskan för ytterligare stora utmaningar i en svårare och mycket jämnare serie, om inte mer än någonsin till säsongen 2020.

Snackisen: Efter klubbens degradering från allsvenskan 2014 har det radats upp flera tunga år av svaga resultat. Laget var nere och vände i Division 1 under en tvåårsperiod och såg ut att klappa ihop totalt under denna period. Det var inte många som trodde att Mjällby AIF skulle ta steget upp till den högsta serien till denna säsong 2020.

Inför säsongen 2020

Mjällby AIF kommer till denna säsongen som en frisk fläkt med flertalet nygamla ansikten på plan. Laget vann superettan föregående säsong och har plockat in flera spelare som har erfarenhet av allsvenskt spel från tidigare, vilket för att de har potential att prestera bra under året. Spelare som spanjoren David Batanero och den nigerianska anfallaren Moses Ogbu är två fina nyförvärv som många Mjällbysupportrar ser med spänning fram emot att se i deras tröja under året. Ett annat spännande tillskott för i år är ghananen Mamudo Moro, en spelare som kommer från spel i bland annat skånska Helsingborgs IF.

Till skillnad från den andra nykomlingen Varbergs BOIS har Mjällby AIF erfarenhet av att spela i allsvenskan från tidigare år och kan ligan utan och innan. Laget har plockat in erfarna spelare som har spelat i allsvenskan tidigare och har presterat på en godkänd nivå där. Trots detta tror vi att det kommer att bli svårt för Mjällby AIF och att de kommer att få det kämpigt att stanna kvar i allsvenskan. Stora utmaningar väntar onekligen för Blekingelaget som återigen ska visa sig på den största svenska scenen i år.

Årets utropstecken: Försvararen Eric Björkander var ett eftertraktat namn i GIF Sundsvall efter lagets degradering till superettan förra året. Valet föll tillslut på Mjällby AIF som Björkanders nästa destination till denna säsongen. Nu är han en spelare som ska lyfta klubben till nya höjder och hjälpa dem att inte fastna i sumpmarkerna i den allsvenska botten i år. Vi tror att 23-åringen är den spelare i klubben som kommer att visa goda kvaliteter för laget i allsvenskan 2020.

Rykten ut:

Mohanad Jeahze;

Ytterbacken gjorde en fin säsong 2019 och sedan ankomsten från IFK Norrköping har han bevisat att han är redo för större uppdrag. 22-åringen ryktades utomlands innan 2020 och var ett hett namn, men stannande trots allt kvar i klubben.

Rykten in:

Hugo Andersson;

En lång 21-årig mittback som för närvarande tillhör Malmö FF. Var den föregående säsongen utlånad till Trelleborgs FF och är en av flera unga spelare i MFF som kan vara i behov av speltid. Klubbarna har ett gott samarbete sedan en tid tillbaka och en utlåning till Mjällby AIF i allsvenskan 2020 hade varit nyttigt för Andersson.

Pavle Vagic;

Snabb och teknisk mittfältare som under fjolåret var utlånad till AFC Eskilstuna och fick en del speltid i allsvenskan. 20-åringen har flera kvaliteter som hans klubb Malmö FF ser stor potential i, men den nuvarande truppen i klubben ser svår att konkurrera ut. Ytterligare speltid i allsvenskan hade gjort stor nytta för Vagic som har en fin framtid framför sig.

Potentiella/realistiska värvningar:

Erton Fejzullahu;

Var senast i den litauiska klubben Zalgiris Vilnius men är sedan januari i år utan en klubbadress. En korsbandsskada spökar för närvarande som gjort att 31-åringen funderar över sin framtid. En hemvändare som hade gjutit mod i truppen och i Mjällby AIF som har stor erfarenhet.

Drömvärvning:

Andreas Blomqvist;

Är nu i IFK Norrköping och spelade i klubben senast 2014 och har flera år på den allra högsta svenska nivån såväl som den danska. Den nu 27-åriga mittfältaren hade varit en kvalitativ nyförvärv och en spelare som hade gjort skillnad på det centrala mittfältet för Mjällby AIF.

Tips Allsvenskan 2020

Mjällby AIF är äntligen tillbaka i den högsta svenska serien efter flera år av spel i de lägre serierna. Klubben har hämtat in flera erfarna spelare som har de senaste åren visat framfötterna i allsvenskan. Trots detta tror vi inte att laget har tillräckligt med kvalitativ bredd för att slippa att åka ner till superettan direkt igen. Det finns många lag i allsvenskan 2020 som har bättre spelare som trupp vilket kommer att göra det svårt för laget från Listerlandet att möta. Vi tror att årets nykomling Mjällby AIF kommer att hamna på en sextondeplats i allsvenskan 2020, det vill säga sist i ligan.