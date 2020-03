Förra säsongen, Malmö FF (2:a):

Under säsongen 2019 var Malmö FF ett lag som skulle köra över allt allsvenskt motstånd som stod i deras väg. Med ett spelarmaterial som andra svenska klubbar bara kunde drömma om stod klubben inför en utmaning att kombinera europeiskt spel med allsvenskan. Vid denna tid var truppen byggd för ett tvåfrontskrig, en strid som spelarna i Malmö FF är vana vid nuförtiden. Denna fajt klarade de av på ett vis, inte alls på ett annat. Laget var två poäng ifrån att vinna guldet, ett guld som en stor ligakonkurrent i stället tog.

Malmö FF slutade på en andraplacering i allsvenskan 2019, en placering som sved något oerhört för hela klubben. Endast en poäng skiljde dem från ligakonkurrenten Djurgårdens IF i slutändan, poäng som kunde ha fixats genom de många straffar som missades under säsongens matcher.

Samtidigt som en het gulstrid i slutet av allsvenskan 2019 ägde rum var Malmö FF i ett avgörande Europa League-spel och tog sig vidare efter ett fint utfört gruppspel. Bland annat vann laget mot de danska rivalerna FC Köpenhamn med lagkapten Markus Rosenberg i spetsen som nu har lagt skorna på hyllan. Laget fick därefter tyska VfL Wolfsburg i åttondelsfinalen, en motståndare som visade sig vara övermäktig. Malmö FF förlorade dubbelmötet med sammanlagt 5-1 och slogs därmed ut ur Europa.

Snackisen: Det går inte att komma ifrån att MFF:s dåvarande lagkapten Markus Rosenberg dragit på sig rampljuset otaliga gånger under sin framgångsrika karriär. Han slut på sin karriär slutade med bravur med säsongen 2019, en osannolik historia som drogs till sin spets när han satte det avgörande målet mot rivalerna FC Köpenhamn i Europa League i sin sista match.

Inför säsongen 2020

Till följd av anställningen av den danske tränaren Jon Dahl Tomasson uttryckte klubben att de ville etablera en mer energisk och bollförande fotboll i laget. Genom starka holländska influenser vill Malmö FF skapa en ny stil av fotboll i laget som de aldrig någonsin haft innan. Utvecklingen behöver stort tålamod, en revolution är på gång i Malmö FF. Laget har nästintill kvar samma trupp som föregående säsong och kryddat med allsvenska toppspelare som Isaac Kiese Thelin på anfallet. Nu står de inför en utmaning att hantera allsvenskan på ett bra sätt samtidigt som de vill ta sig ut i Europa i sommar/höst igen, något vi tror att de kommer att göra galant.

De bollskickliga mittfältarna Anders Christiansen och Fouad Bachirou är kvar i Malmö FF trots de många rykten i vintras om det motsatta. Att hålla kvar de spelare som kan göra en individuell skillnad i enskilda matcher kan vara en tunga på vågen mellan en och tre poäng. Att förlänga kontrakten med dessa tongivande spelare är något klubben har använt sina ekonomiska muskler till. Genom detta har Malmö FF säkrat upp sådana som kan vara avgörande i slutändan.

Supportarna såväl som spelarna i Malmö FF suktar efter mer framgångar, framförallt på svensk mark, och i synnerhet vinna guld i allsvenskan. Skånelaget har en stor press på sig, framför allt inifrån klubben, att vinna ligan så snart som möjligt och helst redan i år. Om detta inte sker kommer det att klassas som ett fortsatt misslyckande, då klubben redan inte har vunnit på två år. Tränaren och sportchef kommer därefter sitta väldigt osäkert på sin poster. Vi tror att detta inte kommer att bli ett problem för Malmö FF detta år, och att de vinner allsvenskan 2020 efter en välspelad säsong.

Årets utropstecken: Den bolltrygge försvararen Anel Ahmedhodzic har visat sina fina kvaliteter i dubbelmötet mot VfL Wolfsburg i Europa League, egenskaper som han fick ännu större självförtroende att använda under sitt lån till danska Hobro IK. Nu står han inför en allsvenskan 2020 som en klar startspelare före flera etablerade försvarare som han har spelat till avbytarbänken. Vi tror att 20-åringen kommer att växa ytterligare under året och utmärka sig i en ännu högre grad i Malmö FF.

Inför säsongen 2020: Kalmar FF

Rykten ut:

Anders Christiansen;

Mittfältaren har ryktats flera gånger till amerikanska MLS och särskilt New York City under fjolåret. En affär uteblev och 29-åringen stannade kvar i Malmö FF, och skrev dessutom på ett nytt flerårskontrakt med klubben. Dansken är en av flera intressanta spelare för klubbar utomlands och kan komma att gå till en större liga om ett tillräckligt bra bud dyker upp.

Bonke Innocent;

Den nigerianska defensiva mittfältaren fick bud på sig från klubbar i Ryssland och Kazakstan, men det var inget varken klubben eller spelaren nappade på. Innocent har fått snålt med speltid sedan ankomsten till Malmö FF och ryktas vara en av ett par spelare som för närvarande anses överflödiga i det svenska laget.

Fouad Bachirou;

29-åringen har varit den spelare som var hettast att flytta till en större klubb under de föregående säsongerna. Affär med turkiska Besiktas uteblev och Swansea har ryktats vara sugna på att knyta till sig den bollsäkre mittfältaren. En flytt till MLS har varit på tapeten ett antal gånger för komorianen, men inget tillräckligt konkret och intressant bud har presenterats och en flytt har ännu inte inträffat.

Romain Gall;

Ryktas vara nära att lånas ut till norska Stabæk, en klubb tränad av den förre Halmstads BK-tränaren Jan Jönsson. Den amerikanske 25-åringen har likt Bonke Innocent hamnat utanför laget vid flera tillfällen och enligt rapporter vill Malmö FF lämna utrymme i truppen till andra spelare.

Rykten in:

Christian Gytkjær;

En dansk måltjuv som för närvarande spelar i Polen och närmare bestämt i Lech Poznań. 29-åringen var på tapeten att anlända till Malmö FF under vinterfönstret, men stannade kvar i sin polska klubb. Gytkjær kontrakt går ut i sommar och har ännu inte skrivit på något nytt, vilket kan vara en stor möjlighet för den svenska klubben att addera en målgaranti till laget. Hitintills har han gjort 15 mål på 24 matcher i ligan Ekstraklasa.

Ola Toivonen;

Toivonen spelar för närvarande för australiensiska Melbourne Victory och gör det bra. 33-åringen har kontrakt med klubben till sommaren och har hintat om att han vill avsluta sin karriär hemma i Sverige. Flera klubbar har uttryckt sitt intresse för den förre landslagsanfallaren, däribland Djurgårdens IF och Malmö FF. Enligt rapporter är han mest sugen på att återvända till Skåneklubben som han tillhörde senast 2009.

Potentiella/realistiska värvningar:

Jimmy Durmaz;

Mittfältaren spelade i Malmö FF senast 2012, en klubb han tillhörde i fyra år och upplevde flera fina framgångar. Den nu 30-åriga landslagsspelaren spelar för närvarande för turkiska Galatasaray och har kontrakt till och med sommaren 2022. Han sitter där på en fin lön och väntas inte ha bråttom därifrån, trots mindre speltid under denna säsong. Har hintat om att han vill någon gång återvända till Malmö FF.

Drömvärvning:

Pontus Jansson;

Jansson har åtminstone auran och kvalitén att bli detta när han återvänder, vilket han kommer att göra någon gång i sin karriär. Försvararen hade varit ett stort tillskott till sin moderklubb, en klubb han håller väldigt varmt om hjärtat. 29-åringen kan vara Markus Rosenbergs ersättare som lagkapten på en längre sikt, även om vi tror att det inte blir detta året.

Tips Allsvenskan 2020

Malmö FF är inne i en process där de ändrat om sitt sätt att ta sig an matcher. Laget är till denna säsong 2020 mer energiska och bollorienterade vilket kan skapa fler risker till att misslyckas, även om det skapar en större frihet till spelare. Att implimentera en annorlunda spelmodell än vad som tidigare varit fallet ihop med en ny tränare tar tid och kräver tålamod. Malmö FF kommer att successivt bli bättre och växa in i den nya kostymen som de för närvarande utvecklar under den tränare Tomasson. Vi tror att Malmö FF kommer att komma på en högre placering än föregående säsong och vinna allsvenskan 2020, därav placerar vi laget på en förstaplats i tabellen.