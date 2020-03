Mittfältsmaskin som spelat i bland annat i Hammarby IF och holländska PEC Zwolle sedan han lämnade Kalmar FF permanent 2013. Han ryktas enligt trovärdiga uppgifter vara påväg tillbaka till klubben nu i vår.

Kosovisk försvarare som har visat framfötterna sedan han kom till Sverige. Ryktades till Besiktas i höstas men det blev ingen affär just då. En av flera spelare i Kalmar FF som kan försvinna under säsongen.

Det småländska laget har precis som flera andra lag på den nedre delen av tabellen en stor utmaning framför sig inför säsongen 2020. Laget gjorde en misslyckad säsong 2019 och ser nu fram emot den nya säsongen med stor längtan. Ett nygammalt tränarnamn i Nanne Bergstrand ska sätta tonen för detta Kalmar FF som är en blandning mellan historia och framtid, dåtid och nutid. En trupp som andas och lever för staden och klubben, men med flera brister som kan visa sig under 2020.

Under säsongen 2019 var Kalmar FF ett lag som ständigt befann sig i den nedre delen av den allsvenska tabellen. Den dåvarande tränaren Magnus Pehrsson befann sig i en storm av kritik när hans lag inte presterade och formen haltade något enormt. De visade att truppen saknar spetsspelare som kan kliva fram när det blåser och avgöra matcher till deras fördel, trots de rutinerade Kalmarikonerna Rasmus och Viktor Elm i laget.

