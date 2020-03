Förra säsongen, IK Sirius (11:a):

Laget IK Sirius visade under säsongen 2019 att de har ett lag som kan hota högre upp i tabellen när stjärna står rätt för dem, men de har dock en väg kvar att vandra. Fina prestationer blandat med mindre bra insatser var alltför märkbart för laget under året även om det fanns ljusglimtar. Spelare som Sam Lundholm ihop med Elias Andersson visade under säsongen att de har tillräckligt med tekniska färdigheter att hota alla lag i allsvenskan trots de skadebekymmer som har drabbat duon under tidigare år.

Nu är det dags för de övriga i truppen att ta ytterligare kliv, en samling spelare som är för närvarande med om generationsväxling. Med ett stort utbyte av spelare har det nu även ändrats på tränarsidan. Under 2019 bildade Mirza Jelecak och Henrik Rydström en tränarduo som visade sig vara en för mycket. Den förstnämnde har fått lämna plats åt Kalmarikonen och Rydström basar nu över laget på egen hand under allsvenskan 2020.

Snackisen: Den stora nyheten att Dalkurd skulle flytta från Borlänge till Uppsala togs inte emot väl från IK Sirius. Klubben var neagtivt inställd till detta och en ny rivalitet har nu uppstått, trots att Dalkurd nu spelar i Superettan 2020.

Inför säsongen 2020

IK Sirius är en ung klubb i den allsvenska kontexten och ett lag som just nu har en liten erfarenhet på den högsta nivån i Sverige. Truppen är i en ombyggnadsprocess och flera erfarna stöttespelare har lämnat klubben. Nu är det på dags att genomföra den generationsväxling som påbörjats fullt ut och ta nya steg i sin utveckling. Det är inte den mest namnkunniga truppen att jobba med och den skriker långsiktig satsning. Tränare Henrik Rydström har en bra erfarenhet som spelare att luta sig på och har slagit ur underläge innan.

Vi tror att Uppsalaklubben kommer att ta denna säsong som ett år av utveckling snarare än att försöka avancera i tabellen mer än föregående säsong. Detta kommer att leda till att de slutar på en tolfteplats år 2020, en placering under som de kom i allsvenskan 2019.

Årets utropstecken: Den nigerianska kantspringaren Henry Offia är ett namn att lägga på minnet. 20-åringen visade fina kvaliteter förra säsongen och kan mycket väl bli en spelare som utländska klubbar håller ett extra öga på året 2020.

Rykten ut:

Henry Offia;

Inte varit jättemånga rykten kring 20-åringen den senaste tiden, men är en spelare som skulle vara högaktuell för en flytt till en större klubb om han fortsätter att utvecklas i samma takt som nu. Offia är en snabb yttermittfältare som stundtals blandar och ger under matcher, men som kommer att vara otroligt nyttig för IK Sirius under allsvenskan 2020.

Rykten in:

Samuel Nnamani;

Den nigerianska anfallaren spelar för närvarande för Superettanklubben AFC Eskilstuna och ryktades till Uppsala i vinter. 24-åringen kombinerar styrka med snabbhet och hade varit ett perfekt tillskott till IK Sirius 2020.

Potentiella/realistiska värvningar:

Johan Andersson;

En högerback som för närvarnade tillhör guldlaget Djurgårdens IF men som är utlånad till GIF Sundsvall under 2020. Var senast i IK Sirus 2018 och hade varit ett fint tillskott till laget återigen.

Stefan Silva;

En anfallare som inte fått märkbart mycket speltid i sin nuvarande klubb AIK. Var utlånad till Turkiet under fjolåret och sägs vara oönskad i Stockholmsklubben. Spelade senast i Uppsalalaget 2016 och hade gett laget mer erfarenhet och kvalité som hade varit nyttig för truppen.

Drömvärvning:

Elliot Käck;

Vänsterbacken vann SM-guld med Djurgårdens IF 2019 och var en tongivande spelare i laget. Är från Uppsala och moderklubben är IK Sirius. Spelaren är något orealistiskt att hoppas på som nyförvärv för närvarande, men kan vara ett framtidsnamn om ett par år om hemlängtan blir för stor.

Kerim Mrabti;

Spelar för närvarande i England för Birmingham City sedan ett år tillbaka. 25-åringen har fått 14 matcher och har gjort 2 mål. Innermittfältarens kontrakt går ut i sommar och kan vara pågång att lämna The Championship. Han spelade senast i IK Sirius 2015 och hade varit en väldigt stor överraskning om han återvände under den närmaste tiden, men konstigare saker har hänt.

Tips Allsvenskan 2020

IK Sirius har inte förbättrat sin trupp nämnvart sedan föregående säsong. Laget är inne i en generationsväxling som behöver tid och tålamod till anpassning. Flera nya unga spelare har kommit in för att fylla luckan efter den tappade erfarenheten som har lämnat klubben, en erfarenhet som vi tror kommer att märkas på lagets prestation över tid. Vi tror att IK Sirius kommer att komma på en placering under förra säsongens placering det vill säga på en tolfteplats.