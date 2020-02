Förra säsongen, IFK Norrköping (5:a):

Guldlaget från 2015 är långt borta och en ny era har kommit till klubben. IFK Norrköping är en av flera toppplag i allsvenskan 2019 som inte levde upp till förväntningarna fullt ut. Under vårsäsongen var lagets form likt en berg- och dalbana, mycket upp och ner. En hel del oavgjorda matcher och förluster blandat med segrar gjorde att IFK Norrköping haltade i tabellen. En nyckelspelare som Jordan Larsson lämnade under sommaren 2019 och skrev på för ryska Spartak Moskva under säsongen gjorde att laget tappade både i mål och kreativitet. Anfallsspelaren målade hela 11 gånger på 16 matcher innan han tog sitt pick och pack och drog till Ryssland för stora pengar. Trots det stora tappet av Larsson spelade laget upp sig under höstsäsongen och levererade bra resultat, men det var först sent att hota de allra bästa lagen i den allsvenska toppen.

Sammanfattningsvis var IFK Norrköpings prestation under fjolåret en smärre missräkning, även om vissa spelare stundtals visade prov på en hög allsvensk klass. Laget slutade på en femteplacering i allsvenskan 2019 med 5 poäng bakom fjärdeplacerade AIK och 8 poäng framför BK Häcken som kom på en sjätteplats. En ordinär placering i tabellen som klubben sannolikt vill undvika till nästkommande säsong.

Snackisen: Det underpresterande IFK Norrköping har varit en av de ämnen som har diskuterats runt laget. En av de rubriker som det har figurerat mest om var att de inte presterade bra nog och att tränare Jens Gustafsson inte utnyttjade potentialen tillräckligt bra som fanns i truppen.

Inför säsongen 2020

En hel del talar emot IFK Norrköping till denna säsongen trots att laget har en fin grund av spelare att förlita sig på. Flera spelare lämnade truppen vid årsskiftet som hade utgående kontrakt som islänningen Gudmundur Thorarinsson och Kalle Holmberg och ersättare behöver hämtas in och ta plats. Den finske anfallaren Simon Skrabb lämnade för italienska Brescia för relativt stora pengar likt Jordan Larsson, slantar som kan gå till att förstärka truppen till den nya säsongen.

Ett truppbygge som inte ser helt färdig ut är IFK Norrköping i behov att förstärka med ytterligare spelare för att kunna konkurrera på allvar mot de bästa lagen i allsvenskan. Vi tror att laget kommer att få svårt att hota lagen som kom före i tabellen i allsvenskan 2019 och därför inte komma på en högre placering i år än föregående säsong.

Årets utropstecken: Fick debutera i allsvenskan redan föregående år som 16-åring och får stora lovord inifrån klubben. För den isländske innermittfältaren Ísak Bergmann Johannesson är detta bara början på en lång resa. En stortalang som kan, trots sin unga ålder, få sitt stora genombrott i allsvenskan 2020.

Inför säsongen 2020: IFK Göteborg

Rykten ut:

Kevin Álvarez;

Honduriansk högerback som inte fått chansen att visa framfötterna hitintills. Har varit pågång ut ett tag och är en ifrågasatt värvning av klubben. Återstår att se vart han landar.

Isak Pettersson;

Ung målvaktstalang som har utgående kontrakt efter säsongen. 22-åringen har kritiserats för sin låga tyngpunkt, men kompenserar upp det med goda reflexer och fina fötter på ett väldigt bra sätt. En av flera i klubben som kan säljas för relativt stora pengar.

Rykten in:

Eric Smith;

Innermittfältare som spelade senast i klubben 2018 men gick till Belgien och Gent. Har fått begränsat med speltid och ryktas vara påväg till Sverige återigen. Hade varit ett bra tillskott till en redan stark mittfältsuppsättning.

Jack Lahne;

Är sedan sommaren 2018 i den franska klubben Amiens och jagar mer speltid på en lägre nivå. Var utlånad till AIK under säsongen 2019 men gjorde inte några större avtryck. Den vindsnabbe anfallaren har ryktats vara på väg tillbaka till Sverige och då IFK Norrköping på lån. Återstår att se om så blir fallet.

Potentiella/realistiska värvningar:

David Moberg-Karlsson;

En fartfylld spelare som spelade i klubben senast förra året. Spelar just nu i tjeckiska Sparta Prag men får begränsat med speltid. Hade varit ett välkommet nyförvärv då Jordan Larsson lämnat en av de offensiva positionerna efter sig, en position som Jonathan Levi delvis har fyllt i och med hans ankomst till klubben.

Tesfaldet Tekie;

Spelade i klubben senast 2016 och var en tongivande ung spelare som visade fina kvaliteter på mittfältet. Spelar för närvarande i holländska Fortuna Sittard dit han gick i somras efter att ha fått begränsat med speltid i belgiska Gent. Var på lån i krisande Östersunds FK föregående säsong.

Drömvärvning:

Niclas Eliasson;

En snabb och teknisk yttermittfältare som hade varit en väldigt bra förstärkning vars kontrakt går ut i sommar med engelska Bristol City. Ryktats om att han har ögon på sig från klubbar från Spanien, Italien och England. Eliasson har gjort elva assist och tre mål på sina 26 matcher i The Championship hitills. 24-åringen spelade senast i IFK Norrköping 2017 och hade förstärkt laget något enormt.

Sebastian Andersson;

En som har figurerat runt det svenska landslaget ett tag och fått chansen att visa upp sig. Är Union Berlins bästa målskytt denna säsong med 9 mål på 23 matcher. Något osannolik övergång till IFK Norrköping just nu då hans kontrakt sträcker sig till sommaren 2022 och ser ut att trivas i den tyska huvudstaden för närvarande.

Tips Allsvenskan 2020

IFK Norrköping är ett klassikt allsvenskt lag som vanligtvis parkerar på en av de allra bästa placeringarna i tabellen. En alltför stor ruljans på spelare tror vi kommer att sätta spår på klubben när allsvenskan 2020 drar igång på allvar, trots de fina spelare som redan huserar i truppen. Med ett haltande truppbygge tror vi att IFK Norrköping inte kommer att göra några större förbättringar till denna säsong. Vi tror att laget kommer att komma på exakt samma placering som föregående år vilket är en femteplats i allsvenskan 2020.