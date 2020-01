Förra säsongen, IF Elfsborg (8:a):

Sedan SM-guldet 2012 har det inte gått spikrakt uppåt för "Guliganerna" som har haft svårt att hävda sig i det absoluta toppskicket av allsvenskan. Under våren 2019 var det mycket prat om hur detta IF Elfsborg ska kunna ta sig uppåt i tabellen då spelet och resultatet talade kraftigt emot det. Tränare Jimmy Thelin fick utstå massiv kritik under i princip hela året, som ledningen och laget även fick sin beskärda del av. Det tålamod till utveckling som hela klubben andades av och pratade om verkade vara ljusår ifrån att bli verklighet. Inlånade anfallaren och Malmökillen Pawel Cibicki hann att mäkta med 5 mål på sina 14 matcher innan han återkallades och dro kosan tillbaka till engelska Leeds den 15 juli 2019, klubben han tillhörde. Ett väldigt tungt tapp då lagets målkung och nyckelspelare försvann därmed till andra delen av säsongen. Hösten kom och Boråslaget spelade upp sig en aning där en del spelare såsom inlånade Jonathan Levi visade prov på tekniska skickligheter. Säsongen 2019 rundades av och IF Elfsborg slutade på en åttondeplacering i allsvenskan 2019, en fullgod tabellposition tillslut trots allt.

Snackisen: Tränare Jimmy Thelins vara eller icke vara i klubben var en het potatis under hela säsongen, främst under våren 2019. Kritiserades mycket även tidigare säsong, då inte många utifrån kunde se förbättringar i spelet eller en självklar utveckling framåt.

Inför säsongen 2020

Tålamod är ett nyckelord som tränare Thelin och ledningen har betonat, något som klubben kommer att fortsätta med. Om laget ska undvika mer kritik än vad som har getts är det på plats med en uppryckning till nästkommande säsong. Säsongen 2020 är ett år när IF Elfsborg fortsätter ta kliv i sin utveckling och förbättrar sitt spel ytterligare. Flera av det äldre gardet har lämnat klubben såsom Stefan Ishizaki, Kevin Stuhr Ellegaard och Jon Jönsson och en generationsväxling är på sin plats att genomföra. Flera spelare med stor erfarenhet har nu lämnat klubben och yngre förmågor som Jesper Karlsson och Simon Olsson behöver ta mer ansvar året 2020 för att på så sätt inte känna av tappet av rutin alltför mycket. För närvarande ser det ut som IF Elfsborg kommer att ställa ut ett ganska oerfaret lag på planen i allsvenskan 2020, något som inte behöver vara en nackdel. Samtidigt som trycket på tränaren och ledningen är höga, är förväntningarna låga på lagets prestation till denna säsong. Vi tror att laget från Borås kommer att överraska med ett bra spel och fina kombinationer mellan lagdelarna, något de har byggt upp under flera år med tränare Thelin, samtidigt som de inte kommer att hota topplagen mer än 2019.

Rykten ut:

Simon Olsson;

22-årig central mittfältare som ryktades ha ögonen på sig från den portugisiska klubben FC Porto under våren 2019. En spelare som kommer att ta mer plats under allsvenskan 2020 och en viktig kugge i det här laget.

Jesper Karlsson;

21-åringen har visat sig vara en av IF Elfsborgs allra intressantaste spelare med en fin teknik och en fart. En offensiv spelare som hade en fin utveckling under fjolårssäsongen och har med största sannolikhet flera ögon på sig från klubbar i utlandet.

Rykten in:

Jonathan Levi;

Var utlånad till klubben under säsongen 2019 och rosade marknaden under hösten ordentligt med bra prestationer. En mittfältare som IF Elfsborg hade mått bra av att köpa loss från hans norska klubb Rosenborg om möjligheten finns.

Potentiella/realistiska värvningar:

Johan Larsson;

Högerbacken ryktades under vintern bort från sin danska klubb Bröndby, något som ännu inte blivit verklighet än. 29-åringen har spelat nio matcher sedan han skrev på för det danska laget i augusti förra året. Hade varit en kvalitetsspelare för IF Elfsborg att knyta till sig och en spelare att bygga laget kring.

Drömvärvning:

Marcus Rohdén;

En 28-årig mittfältsmaskin som ryktades vara pågång tillbaka till sin moderklubb förra våren men som istället tog steget inom Italien och till Serie B-klubben Frosinone. Kontrakt till sommaren 2022 med den italienska klubben och är för närvarande en startspelare. Känns dock bara som en tidsfråga när Rohdén kommer hem till Borås återigen.

Simon Hedlund;

Spelade i Boråsklubben senast 2016 och efter ett utlandsäventyr i Tyskland återvände han till Norden och närmare bestämt Bröndby för att få mer speltid. Den snabbe ytteranfallaren har visat sig vara ett giftigt vapen med sin fart och är förmodligen redo för en större klubb. 26-åringen hade varit en fin hemvändare och en värvning som gett IF Elfsborg förutsättningarna att drömma om något större igen, även om det just nu känns som helt utesluten övergång.

Tips Allsvenskan 2020

IF Elfsborg får nu ett år till på sig att utveckla sitt spelsystem och sitt spel. Detta kommer att utveckla truppen och laget kommer att stärkas av den kritik som florerat kring dem under en lång tid. Laget har genemgått en generationsväxling och flera av de äldre spelarna har lämnat klubben och yngre spelare ska ta plats. Säsongen 2020 kommer att bli ett år där klubben behöver ta nya kliv för att ta fler poäng och börja avancera i allsvenskan, något vi tror att de kommer att göra med viss måtta. Vi tror att Boråslaget kommer att komma på samma placering som föregående år, men samtidigt ta ytterligare ett steg i sin egna utveckling. En åttondeplats i allsvenskan 2020 tror vi därmed på att IF Elfsborg kommer att komma.