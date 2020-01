Förra säsongen, Helsingborgs IF (10:a):

2019 svängde rejält för Skåneklubben får man säga. Från att ha sparkat förre tränare Per-Ola Ljung under våren, anställt ikonen Henrik Larsson i några matcher för att sedan rekrytera Olof Mellberg som långsiktig lösning skapade en stor ruljans på tränarposten. Detta visade sig dock vara gynnsamt till slut. Helsingborgs IF visade under säsongen 2019 att de hade ett ålderstiget lag, men som hade en stor grad av erfarenhet. Laget lyckades som nykomling i allsvenskan inför året klara sig kvar efter att de steppat upp sin poängskörd under hösten, trots tappet av Höganässonen Rasmus Jönsson under sommaren. Laget slutade på en tiondeplats i tabellen och uppdraget för året var slutfört, att klara sig kvar i högstaserien. Nu står klubben inför en genereationsväxling där flera spelare har lämnat och en tränarstab som byts ut.

Snackisen: Lagkaptenen Andreas Granqvists nedåtgående form och osmidiga spel under större delen av säsongen 2019 var en stor snackis som diskuterades. Revanscherade sig något i Helsingborgs IF:s sista matcher och ledde laget till en respektabel placering i allsvenskan 2019.

Inför säsongen 2020

Säsongen 2020 är ett år när Helsingborgs IF fortsätter ta kliv mot högre placeringar i tabellen. Man står nu mot en generationsväxling där flera spelare har slutat och några spelare har lämnat klubben. Med hemvändaren Rasmus Jönsson tillbaka efter ett halvår i solen i Thailand i spetsen står man med ett manskap som stora delar är utbytt sedan förra säsongen. Tränare Mellberg har fått in flera nya spelare, men det behövs fler högkvalitativa spelare för att konkurrera på allvar i allsvenskan. Vi tror att Helsingborgs IF kommer att ta ytterligare kliv i sin målsättning att etablera sig i allsvenskan efter flera år i superettan där de vill undvika att hamna igen.

Rykten ut:

Armin Gigovic;

17-årig mittfältstalang som visade sina kvaliteter under säsongen 2019 i Helsingborgströjan. Premier League-laget Wolves och ryska CSKA Moskva ryktas vara sugna på att knyta till sig spelaren.

Kalle Joelsson;

Var påväg till IFK Norrköping i sommar men stannade kvar efter en skada som satte stopp för vidare spel och skrev på ett nytt kontrakt med HIF. En 21-årig svensk landslagsman som säkerligen vill få mer speltid under 2020, konkurrerar med Anders Lindegaard om att vara förstemålvakt.

Max Svensson;

Årets HIF:are 2019 och en 21-årig mittfältare som visade fina kvaliteter som ytter under förra året. Nu ska han ta ytterligare kliv under 2020. Ryktas ha ögon på sig från klubbar utomlands.

Rykten in:

Besard Sabovic;

En spelare som hade tillfört stabilitet och passningsskicklighet till lagets centrala mittfält. Ryktats till klubben för ett tag sedan och har ett kontrakt som går ut 2020.

Marcus Olsson;

Tränade med Helsingborgs IF under hösten precis som sin tvillingbror. Ryktas vilja tillbaka till England, står dock utan klubb för närvarande.

Martin Olsson;

Ryktades till Malmö FF och Hammarby IF i vinter men tränar nu med engelska West Bromwich Albion och väntas skriva på för klubben i dagarna.

Potentiella/realistiska värvningar:

May Mahlangu;

Sydafrikanen spelade i klubben senast 2013 och var i klubben i fem år. Tillhör nu bulgariska Ludogrets Razgrad, var utlånad till Ordabasy i Kazakhstan under 2019. Hade varit en fint nyförvärv att få "hem" till Helsingborgs IF och bygga laget kring.

Drömvärvning:

Andreas Linde;

Den 196 centimeter långe målvakten är en egen produkt och hade varit ett väldigt fint nyförvärv om det skulle ske, även om det verkar orealistiskt just i detta nu. Han spelar för närvarande i norska Molde.

Abdul Khalili;

Är från staden och representerade klubben under sin tidiga karriär. Har brutit med sin klubb Kasimpasa och är i behov av en ny klubb. Har ryktats till konkurrenten Hammarby IF.

Jordan Larsson;

Väldigt långt ifrån att hända, och förmodligen för bra för att vara sant, men tänk er tanken. Hade varit en språngbräda för klubben och en spelare att forma laget kring. Spelar just nu i ryska Spartak Moskva.

Tips Allsvenskan 2020

Helsingborgs IF får nu en hel försäsong med nytillträdde tränaren Olof Mellberg, något som kommer att göra spelarna bättre bara det och starkare till nästa säsong. Laget har genemgått en generationsväxling och flera spelare har lämnat och nya har tillkommit. Året 2020 är ett år som klubben vill ta nya, långsiktiga kliv för att börja avancera i tabellen och i allsvenskan. Vi tror att laget kommer att ordna detta redan under denna stundande säsong och ta en placering bättre än föregående året 2019. Mitt tips är att de slutar på en niondeplats i den allsvenska tabellen 2020 efter en säsong där det har gått upp och ner, men att de har tillräckligt med kvalité att inte beblanda sig i bottenträsket.