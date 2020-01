Förra säsongen, Hammarby IF (3:a):

Många har charmats av Hammarby IF:s spel som de har visat upp och den målglada andan som allt jämt infinner sig i laget. Under säsongen 2019 hade klubben ett fint flyt och tog segrar med en bred marginal och blandade detta med ett flygande spel. En del av deras problem är att de har svårt att hålla tätt bakåt i vissa matcher. Detta är något som laget behöver få rätt på om de ska komma ännu längre i sin utveckling och sitt mål att vinna allsvenskan.

Snackisen: Det målglada laget Hammarby IF. Gjorde hela 75 mål under den allsvenska säsongen 2019 vilket var det största som uppmärksammades under säsongen av media.

Inför säsongen 2020

Säsongen 2020 är ett år som Hammarby IF behöver få flera saker på plats och ta nya steg. Sedan Stockholmsklubben kom efter Malmö FF säsongen 2018 och missade Europaplats har dem försökt att inte göra samma misstag två gånger. Laget har förbättrats sig med en position de två senaste säsongerna och vi tror att de kommer att göra det även denna gången. Med sina offensiva starka pjäser i Muamer Tankovic och Alexander Kacaniklic är de svårstoppbara och det är inte många som klarar den anstormning som brukar ske i matcherna av dessa spelare. Nu är det dags för tränare Stefan Billborn att ta laget till nya höjder och kolla efter förbättringar.

Rykten ut:

Alexander Kacaniklic;

28-åringen var trögstartad under våren 2019 men kom igång rejält under hösten och imponerade stort. Mittfältaren ryktades till turkiska Besiktas på lån för ett tag sedan men blev kvar i Sverige.

Muamer Tankovic;

Har varit på gång ett bra tag till italienska Genoa men förhandlingarna har strandat. Något kontrakt har ännu inte skrivits på för svenska landslagsmittfältaren och framtiden är just nu oklar. Har kontrakt till sommaren.

Nikola Djurdjic ;

Serben brukar vara i händelsernas centrum vilket även han har hamnat i nu. De senaste dagarna har han ryktats vara påväg till Kina och rapporterades i dagarna att ha träningsstrejkat. Återstår att se om klubben accepterar budet eller inte.

Johan Wiland;

Målvaktens kontrakt har gått ut och samtal pågår om det blir en förlängning eller inte för 39-åringen.

Rykten in:

Abdul Khalili;

Har brutit med sin klubb Kasimpasa och är i behov av en ny klubb. Vid spel hade han förenats med sin bror Imad Khalili som spelar i Stockholmsklubben redan.

Akinkunmi Amoo;

Nigeriansk 17-årigt framtidslöfte som klubben ryktas ha på sin radar. Fyller 18 år i sommar och kan då skriva på för en klubb i Europa.

Björn Paulsen;

Dansk mittback/mittfältare som spelar för närvarande i tyska tredjeligan för FC Ingolstadt 04. Spelade i Hammarby IF senast 2018.

Jörgen Skjelvik;

Norsk vänsterback/mittback som spelar för närvarande för LA Galaxy. Ryktas vara på den svenska klubbens önskelista till nästa säsong.

Jonathan Levi;

Mittfältaren är nu tillbaka i norska Rosenborg efter att säsongen 2019 vara utlånad till IF Elfsborg, en klubb han gjorde ett visst avtryck i och visade prov på goda tekniska kvaliteter.

Martin Olsson;

Ryktades till Malmö FF och Hammarby IF i vinter men tränar nu med engelska West Bromwich Albion och väntas skriva på för klubben i dagarna.

Potentiella/realistiska värvningar:

Johannes Hopf;

Med Johan Wilands skadehistorik behöver klubben en till etablerad målvakt som kan ta första spaden framför Davor Blazevic. Är just nu kontraktslös efter spel i Turkiet.

Drömvärvning:

Vidar Örn Kjartansson;

Var utlånad till Hammarby IF under våren 2019 och mäktade med att hinna göra 7 mål på 15 matcher. Har haft en mindre lyckad sejour i Ryssland och söker en annan utmaning utanför landets gränser. Islänningen hade varit en perfekt värvning för Hammarby IF då de behöver en anfallare som kan avlasta skadeförföljda Aron Jóhannsson.

Tips Allsvenskan 2020

Hammarby IF har bevisat sig att vara ett väldigt anfallsstarkt lag och göra många mål. Defensiven går att ifrågasätta en aning och är något som de behöver förbättra ytterligare för att bli ännu bättre. Nu är laget beslutsamt att ta ännu ett steg i utveckligen och förbättra sig ytterligare. Vi tror att Stockholmslaget är beredd att göra det och komma på en andraplats i den allsvenska tabellen. Laget kommer att ha en fin säsong men tillslut inte lyckas ta hem guldet trots allt.