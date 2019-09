Streama Malmö – Helsingborg

Som alltid när det vankas Allsvenskan är det C More som sänder, så det är tjänsten du behöver för att se matchen om du inte är på Stadion.

Det enda du behöver göra för att streama Malmö – Helsingborg är att skaffa ett konto på C More och väl där välja C More All Sport. Abonnemanget går på 349 kronor i månaden, men om du delar på kontot med en vän blir det betydligt billigare – halva priset. Det går nämligen att ha igång två liveströmmar samtidigt.

Mötet sänds med bra bildkvalitet och detsamma gäller ljudet. Huvudkommentatorn till matchen är Åke Unger, och bredvid sig har han experten Erik Edman som ju har spelat i Helsingborg samt i Premier League och landslaget. I studion finner vi Alexander Axén och Anna Brolin. Det är alltid duktiga experter när du ska titta på Allsvenskan.

Du kan sända din Malmö – Helsingborg live stream från valfri enhet. Titta på sammandrabbningen från mobil, dator, surfplatta eller i form av att koppla sändningen till TV. Det berättar vi mer om under nästa rubrik.

1. Skapa ett konto på C More

2. Välj C More All Sport eller köp en matchbiljtt

3. Titta på Malmö FF - Helsingborgs IF live stream (avspark 19:00 26 september)

Det går också att titta på MFF – Helsingborg på Bet365. För att göra det behöver du skaffa ett konto och sätta in minst 50 kronor. Detta är dock bara möjligt om du befinner dig utomlands.

Titta på Malmö – Helsingborg på TV

Om du allra helst vill se Malmö – Helsingborg på TV är det C More Fotboll som gäller. Det är den svenska TV-kanal som sänder matchen.

Saknar du kanalen men ändå vill se matchen på TV ska du veta att du kan koppla din Malmö – Helsingborg live stream från valfri plattform till TV med hjälp av något verktyg så som HDMI-kabel, Chromecast, Apple TV eller om du har en Samsung Smart TV.

TV-kanal: C More Fotboll

Sändningsstart: 18:30

Ovan kan ni se höjdpunkter från när lagen möttes i vårderbyt under Helsingborgs förra säsong i Allsvenskan. Då stod bland annat Henkes son Jordan Larsson för ett mål.

Inför matchen

Helsingborg var länge indragna i bottenstriden, men efter två segrar på de tre senaste matcherna har man skaffat sig rejält med andrum och har nu fem poäng ned till kvalplats och hela åtta till nedflyttningsplats.

Olof Mellberg har tränat HIF i två matcher, vilket slutat i en knapp förlust borta mot Djurgården och sedan en viktig seger hemma mot AFC Eskilstuna.

Malmö FF har tre raka segrar i Allsvenskan, och har även Europa League att tänka på. Nästa torsdag tar man exempelvis emot FC Köpenhamn på Stadion.

