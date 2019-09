Streama AIK – IFK Göteborg

För att streama AIK – IFK Göteborg ska du ha ett konto på C More, och där abonnemanget C More All Sport. Då kan du titta på alla matcher från Allsvenskan. Det kostar 349 kronor/månad, men två strömmar går att ha igång samtidigt så du kan dela konto med en vän och därigenom bara stå för halva kostnaden.

Det går också att köpa en så kallad ”matchbiljett” för att låsa upp just denna match. Det kostar 249 kronor.

Sändningen till AIK – IFK Göteborg är av högsta bild- och ljudkvalitet, och matchen kommenteras av Åke Unger. Vid sin sida som expertkommentator har han den gamle stortränaren Hasse Backe.

Någonting som underlättar för att göra din upplevelse när du tittar på AIK – IFK Göteborg extra bra, är att det går att se din liveström från valfri plattform. Det går att titta på din live stream från vilken plattform du vill. Koppla upp sändningen från mobil, dator eller surfplatta – valet är ditt!

1. Skapa ett CMore-konto

2. Välj C More All Sport eller köp en matchbiljtt

3. Streama AIK - IFK Göteborg live (avspark 19:00 25 september)

Titta på AIK – IFK Göteborg på TV

Den Tv-kanal som visar AIK – IFK Göteborg är C More Fotboll. Där kan du således titta på matchen.

Om du saknar den kanalen men ändå vill se AIK – IFK Göteborg på TV så är det ”bara” att koppla din CMore live stream från valfri enhet till TV med hjälp av en till exempel en HDMI-kabel eller Chromecast.

TV-kanal: C More Fotboll

Sändningsstart: 18:30

Inför matchen

AIK kommer ifrån en tung derbyförlust mot Hammarby, vilken innebär att man nu är hela fyra poäng bakom Djurgården. Djurgården har dock både Hammarby och IFK Norrköping kvar att möta, så det finns möjligheter att de tappar fyra poäng eller fler.

Men då ska ju AIK även vinna sina matcher, och de ställs mot Göteborg nu och sedan Malmö på bortaplan i den näst sista omgången.

Här kan du läsa om våra speltips till matcher i Allsvenskan.