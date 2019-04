Match: Hammarby - Djurgården, omgång 6 iAllsvenskan

Datum & tid: Söndag 28 april 2019, klockan 15:00

Plats: Tele2 Arena, Stockholm

Stream: CMore

Streama Hammarby – Djurgården

Det mest populära sättet att se matchen är genom att titta på plats, med biljetter för att kolla från läktaren. Men alla kan inte ta sig till arenan för att titta, och då är det istället vanligt att leta rätt på en Hammarby – Djurgården live stream att se på nätet.

För att streama Hammarby – Djurgården live behöver du ett konto på CMore, och där abonnemanget CMore All Sport. Det kostar 349 kronor i månaden, och gör att du kan se all fotboll från Allsvenskan via livesändning.

Det går också att köpa en så kallad ”matchbiljett”, vilken låser upp livesändningen av att se just Hammarby – Djurgården. För att kunna titta på matchen med en matchbiljett måste du betala 249 kronor.

Någonting som gör CMore extra populärt är att det via deras tjänst går att se din Hammarby – Djurgården live stream från valfri plattform. Det går att streama matchen från mobil/smartphone, surfplatta/Ipad, dator/laptop eller att koppla sändningen till din TV.

Titta på Hammarby – Djurgården på TV

Kanske föredrar du att se Hammarby – Djurgården på TV? Kanalen som sänder matchen är C More Fotboll, där den alltså visas direktsänt.

Sitter du där hemma med TV:n igång och skägget i brevlådan efter att du insett att du inte har tillgång till C More Fotboll, då kan du lösa det och ändå se matchen på TV!

Det är ju nämligen så att om du väljer att streama Hammarby – Djurgården på nätet så kan du koppla din ström till din TV. För att göra det behöver du en HDMI-kabel, Chromecast, Apple TV eller Samsung Smart-TV.

Inför matchen

Djurgården har inlett säsongen över förväntan. Blåränderna ligger först i Allsvenskan efter tre segrar och två oavgjorda matcher. Mohamed Buya Turay har gjort mål och Erik Berg f.d. Johansson både dominerar defensiven och sätter dit viktiga mål.

Hammarby har presterat under förväntan. Förlust mot Helsingborg och oavgjort mot Kalmar är resultat som förvånar. Ingen i klubben kan vara nöjd med poängskörden – fem på fem matcher – men besegrar man Djurgården på söndag är det faktiskt bara två poäng upp till rivalerna från Östermalm.

Efter ett långvarigt derbyspöke har Djurgården faktiskt vunnit de två senaste derbyna mot Hammarby, även om det allra senaste av dem var först efter en straffläggning.