Match: Djurgården - Malmö FF, Allsvenskan

Avspark: Söndag 14 juli klockan 17:30

Arena: Tele2 Arena, Stockholm

Speltips: Malmö vinner (odds 2.60)

Streama Djurgården – Malmö FF live

Om du vill streama Djurgården – Malmö FF live på nätet är det allra bästa alternativet Bet365. Det går dock bara att se Allsvenskan där om du befinner dig utanför Sveriges gränser.

Annars är C More tjänsten du behöver. Det är nämligen de som sitter på rättigheterna att visa Sveriges högsta serie, Allsvenskan, i Sverige.

När du skaffat konto på C More måste du ta ett beslut vid ett vägval. Vill du betala för abonnemanget ”C More All Sport”, för 349 kronor i månaden, eller vill du köpa en matchbiljett för 249 kr, som låser upp sändningen till just Djurgården – Malm

Med tanke på att matchbiljetten är ganska dyr är vår rekommendation att du beställer en månad, så kan du se massor av annan fotboll så som se alla matcher från Allsvenskan eller titta på Sveriges landskamper.

Vad du än väljer för konto, kan du se Djurgården – Malmö från valfri plattform. Det går att koppla upp matchen från valfri enhet – kolla från mobil, dator, surfplatta eller genom att koppla sändningen till TV. Mer om TV under nästa rubrik.

Det allra bästa alternativet för att titta på DIF - MFF är nog genom att pröva C More:s gratiserbjudande till nya kunder. Du kan nämligen få titta på streaming 2 veckor gratis.

1. Gå in på C More

2. Skapa konto

3. Välj abonnemang/matchbiljett/2 veckor gratis

4. Titta på Djurgårdens IF - Malmö FF (avspark 17:30 söndag 14/7)

Titta på Djurgården – Malmö på TV

Om du kommer att titta på Djurgården – Malmö på TV är det C More Fotboll som gäller, där matchen visas direktsänt.

Ratta in kanalen och se fotbollsmatchen från Allsvenskan. Huvudkommentator är Åke Unger och expertkommentator är Hasse Backe, och i studion sitter Axel Pileby och Alexander Axén.

Ifall du saknar kanalen som sänder matchen men ändå vill se Djurgården – Malmö på din TV, kan du koppla din live stream av matchen från valfri enhet till TV-skärmen. Detta genom att använda Chromecast, HDMI-kabel, Apple TV, Samsung TV eller något annat verktyg som kan skicka över en sändning från en skärm till en annan.

Ovan kan ni se höjdpunkter från matchen mellan Djurgården och Malmö hösten 2016, som också spelades på Tele2 Arena.

Inför matchen

Djurgården har gjort sin bästa vårsäsong på oerhört länge, och ligger på andra plats i Allsvenskan. Upp till Malmö FF har man sex pinnar, men en match mindre spelad. Vinst här och i hängmatchen så är man alltså uppe på samma poäng som Malmö.

Malmö FF har Europaspel som man också måste hinna med och ha ork till, vilket skulle kunna störa dem och bidra till poängtapp i Allsvenskan. Åtminstone är det Djurgårdens förhoppning. Här kan du finna dagens speltips till Allsvenskan.