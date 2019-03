Hammarby har dock också värvat under försäsongen. Mot Dalkurd bestod startelvan av hela fem nyförvärv – Gianluca Curci, Kossounou Odilon, Jean Carlos de Brito, Alexander Kacaniklic och Darijan Bojanic – och på bänken satt även Tim Söderström.

Den tekniske mittfältaren, som vänt hem till Sverige från AEK Aten, byttes in med 20 minuter kvar att spela och visade genast upp sin kvalitet. Ute på högerkanten bjöd han på flera läckra finter, och spelade även fram till det avgörande 3-2-målet med en helt perfekt passning. På söndag väntas han spela från start.

Vi måste säga att Djurgården har sett vassare ut än Hammarby under gruppspelet. Laget vann tre av tre matcher, när man slog de mindre klubbarna IK Frej och Hässleholms IF men även Elfsborg. Segern mot Elfsborg bjöd oss på ett riktigt vackert mål signerat Jesper Karlström, men även ett mycket lovande inhopp från Astrit Ajdarevic.

När den assisterande förbundskaptenen drog Hammarby att ställas mot Djurgården, utbröt ett stort jubel på läktarna. Och konstigt vore väl annars? Förutom att fans alltid älskar att se derbyn, är Hammarbys statistik mot Djurgården under de senaste åren oerhört övertygande.

