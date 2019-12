Nu har Allsvenskans spelschema för säsongen 2020 offentliggjorts! Börja boka upp kalendern, planera in resorna och se var ni ska fira (det potentiella) guldet!

Ännu är det långt kvar till premiären, men spelschemat till Allsvenskan 2020 har nu publicerats. I första omgången får vi genast se två högintressanta toppmatcher. IFK Norrköping tar emot Malmö FF och BK Häcken tar emot AIK.

Regerande mästarna Djurgården bortaspelar mot Örebro i sin premiäromgång, medan Hammarby tar emot Kalmar FF. Hammarby mötte Kalmar i sina hemmapremiärer även 2017 och 2019, så det har blivit något av en vana för de både ”Bajen” och KFF att mötas på Tele2 Arena tidigt i april. Men denna gång möter man ett Kalmar med tidigare Bajentränaren Nanne Bergstrand vid rodret.

Redan i omgång 3 får vi vårt första Stockholmsderby, då Hammarby tar emot AIK. I samma omgång ställs Djurgården mot Malmö FF. I omgången därpå är det Skånederby i Malmö.

Anmärkningsvärt är att Malmö FF i sina tre sista matcher möter Sirius hemma, Varbergs BoIS borta och Mjällby hemma. Även Hammarby har ett förhållandevis bekvämt spelschema sista tre, med Falkenberg borta, Brage hemma och Helsingborg. Skön avslutning för MFF och "Bajen" när det ska avgöras vart guldet hamnar.

Notera att datumen som visas är huvuddatumet för omgången, och att flera matcher i varje omgång kommer att få en annan speldag. Inom kort fastställs de definitiva datumen för omgång 1-11.

Vill du titta på Allsvenskan på TV eller live stream? Följ länken. Här kan du hitta oddsbonusar till betting.

Omgång 1 (5 april)

IK Sirius – Falkenbergs FF

Hammarby IF – Kalmar FF

BK Häcken – AIK

IFK Norrköping – Malmö FF

IFK Göteborg – IF Elfsborg

Örebro SK – Djurgårdens IF

IK Brage – Mjällby AIF

Helsingborgs IF – Varbergs BoIS

Omgång 2 (12 april)

IF Elfsborg – Hammarby IF

Djurgårdens IF – IK Brage

Kalmar FF – IFK Norrköping

Falkenbergs FF – Helsingborgs IF

AIK – IK Sirius

Malmö FF – BK Häcken

Mjällby AIF – IFK Göteborg

Varberg BoIS – Örebro SK

Omgång 3 (19 april)

Helsingborgs IF – Örebro SK

IK Sirius – IF Elfsborg

Hammarby IF – AIK

BK Häcken – Kalmar FF

IFK Norrköping – Mjällby AIF

IFK Göteborg – Varberg BoIS

Djurgårdens IF – Malmö FF

IK Brage – Falkenbergs FF

Omgång 4 (22 april)

Hammarby IF – IFK Norrköping

IF Elfsborg – BK Häcken

Kalmar FF – Djurgårdens IF

AIK – IK Brage

Örebro SK – IFK Göteborg

Malmö FF – Helsingborgs IF

Mjällby AIF – Falkenbergs FF

Varbergs BoIS – IK Sirius

Omgång 5 (26 april)

BK Häcken – Mjällby AIF

IFK Norrköping – IF Elfsborg

Djurgårdens IF – IFK Göteborg

Kalmar FF – IK Sirius

Falkenbergs FF – Varbergs BoIS

IK Brage – Hammarby IF

Helsingborgs IF – AIK

Malmö FF – Örebro SK

Omgång 6 (3 maj)

IK Sirius – IFK Norrköping

IFK Göteborg – Malmö FF

Djurgårdens IF – Hammarby IF

Falkenbergs FF – IF Elfsborg

AIK – Kalmar FF

Örebro SK – IK Brage

Mjällby AIF – Helsingborgs IF

Varbergs BoIS – BK Häcken

Omgång 7 (10 maj)

Hammarby IF – Malmö FF

IF Elfsborg – Varbergs BoIS

BK Häcken – IFK Norrköping

Kalmar FF – Mjällby AIF

AIK – IFK Göteborg

Örebro SK – Falkenbergs FF

IK Brage – IK Sirius

Helsingborgs IF – Djurgårdens IF

Omgång 8 (17 maj)

IK Sirius – Hammarby IF

IF Elfsborg – Örebro SK

IFK Norrköping – IK Brage

IFK Göteborg – Helsingborgs IF

Djurgårdens IF – BK Häcken

Falkenbergs FF – Kalmar FF

Malmö FF – Varbergs BoIS

Mjällby AIF – AIK

Omgång 9 (21 maj)

Hammarby IF – Falkenbergs FF

IFK Göteborg – IK Sirius

Djurgårdens IF – IFK Norrköping

Kalmar FF – Helsingborgs IF

AIK – Malmö FF

Örebro SK – BK Häcken

IK Brage – IF Elfsborg

Varbergs BoIS – Mjällby AIF

Omgång 10 (24 maj)

Hammarby IF – Örebro SK

BK Häcken – IFK Göteborg

IFK Norrköping – Falkenbergs FF

Kalmar FF – Varbergs BoIS

AIK – Djurgårdens IF

Helsingborgs IF – IF Elfsborg

Malmö FF – IK Brage

Mjällby AIF – IK Sirius

Omgång 11 (31 maj)

IK Sirius – BK Häcken

IF Elfsborg – Kalmar FF

IFK Göteborg – IFK Norrköping

Falkenbergs FF – Malmö FF

Örebro SK – AIK

IK Brage – Helsingborgs IF

Mjällby AIK – Hammarby IF

Varbergs BoIS – Djurgårdens IF

Omgång 12 (5 juli)

IK Sirius – Malmö FF

Hammarby IF – IFK Göteborg

IF Elfsborg – Mjällby AIF

BK Häcken – Helsingborgs IF

IFK Norrköping – Örebro SK

Djurgårdens IF – Falkenbergs FF

Kalmar FF – IK Brage

AIK – Varbergs BoIS

Omgång 13 (12 juli)

BK Häcken – Hammarby IF

IFK Göteborg – Kalmar FF

Falkenbergs FF – AIK

Örebro SK – IK Sirius

Helsingborgs IF – IFK Norrköping

Malmö FF – IF Elfsborg

Mjällby AIF – Djurgårdens IF

Varbergs BoIS – IK Brage

Omgång 14 (19 juli)

IF Sirius – Djurgårdens IF

Hammarby IF – Helsingborgs IF

IF Elfsborg – AIK

IFK Norrköping – Varbergs BoIS

Kalmar FF – Örebro SK

Falkenbergs FF – BK Häcken

IK Brage – IFK Göteborg

Mjällby AIF – Malmö FF

Omgång 15 (26 juli)

BK Häcken – IK Brage

IFK Göteborg – Falkenbergs FF

Djurgårdens IF – IF Elfsborg

AIK – IFK Norrköping

Örebro SK – Mjällby AIF

Helsingborgs IF – IK Sirius

Malmö FF – Kalmar FF

Varbergs BoIS – Hammarby IF

Omgång 16 (2 augusti)

IK Sirius – Mjällby AIF

BK Häcken – IF Elfsborg

Djurgårdens IF – Kalmar FF

Falkenbergs FF – Örebro SK

AIK – Helsingborgs IF

IK Brage – IFK Norrköping

Malmö FF – Hammarby IF

Varbergs BoIS – IFK Göteborg

Omgång 17 (9 augusti)

Kalmar FF – Malmö FF

Hammarby IF – IK Sirius

IF Elfsborg – Djurgårdens IF

IFK Norrköping – AIK

IFK Göteborg – BK Häcken

Örebro SK – Varbergs BoIS

Helsingborgs IF – Falkenbergs FF

Mjällby AIF – IK Brage

Omgång 18 (16 augusti)

IK Sirius – IFK Göteborg

Hammarby IF – BK Häcken

Djurgårdens IF – Helsingborgs IF

AIK – Falkenbergs FF

Malmö FF – IFK Norrköping

Mjällby AIF – IF Elfsborg

Varbergs BoIS – Kalmar FF

Omgång 19 (23 augusti)

IF Elfsborg – Malmö FF

BK Häcken – Varbergs BoIS

IFK Norrköping – IK Sirius

IFK Göteborg – IK Brage

Kalmar FF – AIK

Falkenbergs FF – Djurgården

Örebro SK – Hammarby IF

Helsingborgs IF – Mjällby AIF

Omgång 20 (30 augusti)

IK Sirius – Helsingborgs IF

IF Elfsborg – IFK Norrköping

BK Häcken – Örebro SK

AIK – Hammarby IF

IK Brage – Djurgårdens IF

Malmö FF – IFK Göteborg

Mjällby AIF – Kalmar FF

Varbergs BoIS – Falkenbergs FF

Omgång 21 (13 september)

Hammarby IF – Varbergs BoIS

IFK Norrköping – BK Häcken

IFK Göteborg – Mjällby AIF

Djurgårdens IF – AIK

Kalmar FF – IF Elfsborg

Falkenbergs FF – IK Sirius

Örebro SK – Malmö FF

Helsingborgs IF – IK Brage

Omgång 22 (20 september)

IK Sirius – Kalmar FF

IF Elfsborg – IFK Göteborg

BK Häcken – Djurgårdens IF

IFK Norrköping – Hammarby IF

IK Brage – AIK

Malmö FF – Falkenbergs FF

Mjällby AIF – Örebro SK

Varbergs BoIS – Helsingborgs IF

Omgång 23 (23 september)

IF Elfsborg – IK Sirius

IFK Göteborg – Hammarby IF

Djurgårdens IF – Varbergs BoIS

Kalmar FF – BK Häcken

Falkenbergs FF – IK Brage

AIK – Mjällby AIF

Örebro SK – IFK Norrköping

Helsingborgs IF – Malmö FF

Omgång 24 (27 september)

IK Sirius – Örebro SK

Hammarby IF – IF Elfsborg

BK Häcken – Falkenbergs FF

IFK Norrköping – Djurgårdens IF

IK Brage – Kalmar FF

Helsingborgs IF – IFK Göteborg

Malmö FF – AIK

Mjällby AIF – Varbergs BoIS

Omgång 25 (4 oktober)

IF Elfsborg – Helsingborgs IF

IFK Göteborg – Örebro SK

Djurgårdens IF – IK Sirius

Kalmar FF – Hammarby IF

Falkenbergs FF – Mjällby AIF

AIK – BK Häcken

IK Brage – Malmö FF

Varbergs BoIS – IFK Norrköping

Omgång 26 (18 oktober)

IK Sirius – IK Brage

Hammarby IF – Mjällby AIF

IFK Norrköping – Kalmar FF

Falkenbergs FF – IFK Göteborg

Örebro SK – IF Elfsborg

Helsingborgs IF – BK Häcken

Malmö FF – Djurgårdens IF

Varbergs BoIS – AIK

Omgång 27 (25 oktober)

IK Sirius – Varberg BoIS

Hammarby IF – Djurgårdens IF

IF Elfsborg – IK Brage

BK Häcken – Malmö FF

IFK Göteborg – AIK

Kalmar FF – Falkenbergs FF

Örebro SK – Helsingborgs IF

Mjällby AIF – IFK Norrköping

Omgång 28 (28 oktober)

IFK Norrköping – IFK Göteborg

Djurgårdens IF – Mjällby AIF

Falkenbergs FF – Hammarby IF

AIK – Örebro SK

IK Brage – BK Häcken

Helsingborgs IF – Kalmar FF

Malmö FF – IK Sirius

Varbergs BoIS – IF Elfsborg

Omgång 29 (1 november)

IK Sirius – AIK

Hammarby IF – IK Brage

IF Elfsborg – Falkenbergs FF

IFK Norrköping – Helsingborgs IF

IFK Göteborg – Djurgårdens IF

Örebro SK – Kalmar FF

Mjällby AIF – BK Häcken

Varbergs BoIS – Malmö FF

Omgång 30 (8 november)

BK Häcken – IK Sirius

Djurgårdens IF – Örebro SK

Kalmar FF – IFK Göteborg

Falkenbergs FF – IFK Norrköping

AIK – IF Elfsborg

IK Brage – Varbergs BoIS

Helsingborgs IF – Hammarby IF

Malmö FF – Mjällby AIF