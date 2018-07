Inför säsongen värvade Hammarby IF hemvändaren Erkan Zengin, och fansen förväntade sig mycket från den tekniske bolltrollaren. Men det har knappast blivit någon succé.



Till att börja med missade Zengin Hammarbys två inledande matcher i Allsvenskan på grund av att pappren i samband med övergången inte var klara. Därefter blev det inhopp mot Brommapojkarna och Häcken, innan Zengin startade i derbyt mot Djurgården.



Efter en knapp timmes spel tvingades Zengin kliva av, då han skadade menisken i ena knät. Därefter blev det inga mer matcher under våren, och under sommaren har det bekräftats att han lämnar Hammarby när hans kontrakt går ut den 31 augusti.



– Jag vill ut igen och spela, som jag sa tidigare. Vi gjorde ett kort kontrakt och sedan handlar det lite om konstgräset också. Det tar lite på krafterna. Konstgräs… jag gillar inte det. Jag har inte varit skadad på elva år och sedan hände det här direkt.



Zengin sade dock, i samband med att han bekräftade att han lämnar Hammarby vid kontraktsslutet, att han är frisk och redo att spela i de 8 matcherna som återstår av juli och augusti.



– Jag är frisk redo för spel, det känns bra. Jag är fit for fight och tränar.

Saknas i matchtruppen

När Hammarby presenterat sin trupp inför första matchen efter säsongsuppehållet, mot Östersunds FK hemma, saknas dock Zengin.



Istället har klubben på sin hemsida skrivit att ”Erkan Zengin har fått tillåtelse att åka till Turkiet för att förhandla med klubbar”.



Det återstår att se om det blir några fler matcher i Hammarby för yttermittfältaren, eller om det hela slutar med att han lämnar Hammarby redan innan kontraktstiden löpt ut.