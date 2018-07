Streama Trelleborg - Hammarby Vill du se Trelleborg - Hammarby, men saknar biljett och rätt tv-kanal, är det enklaste sättet precis som med de flesta allsvenska matcher: nämligen att streama från Cmore.



Har du inte ett konto är det superlätt att skaffa ett. Gå bara till Cmore.se och följ stegen för att komma igång!



Som vanligt går det också att se streamen från dator, mobil eller surfplatta, så länge du har Cmores app. Gå in på sidan och titta på Trelleborg - Hammarby direkt! Match: Trelleborg - Hammarby, Allsvenskan

Datum & tid: Måndag den 30 juli, 19:00

Arena: Vångavallen

Stream: CMore Streama Allsvenskan Trolig laguppställning, Trelleborg Johansson

Brannefalk - Blomqvist - Palander - Tideman

Hörberg - Ohlsson - Nilsson - Pode

Hümmet - Jovanovic



Skador: Anton Tideman, Erik Andersson, Mattias Håkansson, Oscar Johansson, Salif Camara Jönsson

Avstängningar: - Trolig laguppställning, Hammarby Wiland

Sandberg - Fenger - Paulsen - Borges

Junior - Andersen

Svendsen - Tankovic - Hamad

Djurdjic



Skador: Imad Khalili

Avstängningar: - Hammarby tillbaka på vinnande bana Efter en period med fyra raka matcher utan seger, vann Hammarby mot Dalkurd med hela 4-1 senast. Anfallaren Nikola Djurdjic stod för två av målen.



Hammarby ligger för tillfället på andra plats i tabellen med 30 poäng, 6 pinnar bakom AIK. Hammarby har dock två matcher mindre spelade.



Mot Dalkurd startade Björn Paulsen som högerback då Simon Sandberg inledde på bänken. Till dagens match väntar vi oss dock att Paulsen kliver tillbaka in i mittlåset på bekonstnad av David Fällman, och att Sandberg återtar sin plats till höger i försvaret.



Trelleborg har det tufft just nu, och har av de fyra senaste matcherna torskat tre, varav två med hela 4-1. Laget ligger på kvalplats, men avancerar upp på säker mark vid seger ikväll.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.