Streama Trelleborg – GIF Sundsvall Den som vill titta på Trelleborg – GIF Sundsvall behöver ett konto på CMore.



Den tjänst du behöver för att se fotboll från Allsvenskan live är CMore, då det är de som sitter på rättigheterna att visa Allsvenskan.



Du kan alltså streama Trelleborg – GIF Sundsvall direkt från din mobil, dator, TV eller surfplatta/iPad. Alla plattformar fungerar bra, alltså. Match: Trelleborgs FF - GIF Sundsvall, Allsvenskan

Datum & tid: Måndag 13 augusti 19:00

Arena: Vångavallen, Trelleborg

Stream: CMore Norrköping - Hammarby stream Streama Allsvenskan Sundsvall har lyckats bättre än Halmstad Trelleborg har det, likt övriga nykomlingar, tufft. Laget ligger på nedflyttningsplats och har bara skrapat ihop en ynka poäng under hösten. Denna poäng kom dessutom mot tabelljumbon Dalkurd.



Många kanske minns Halmstads BK:s försök att förspanska laget, då man år 2011 värvade in fem spanjorer. Det går väl att anta att man inspirerats av FC Barcelona eller liknande, och att man ville försöka sig på någon form av en Cruyff/Guardiola-filosofi på HBK. Det gick inte riktigt lika bra här, utan laget kom toksist i Allsvenskan och åkte därmed ut ur serien.



I år är det GIF Sundsvall som förstärkt sitt lag med spanjorer i ett försök att spela mer en mer bollhållande och spelskicklig fotboll. Till skillnad från Halmstad har man lyckats bra.



Det är väl inget Barcelona vi får se, men Sundsvall har från definitivt varit en av årets stora överraskningar i Allsvenskan 2018. Från att ha tippats att komma i botten av Allsvenskan har man imponerat stort både poängmässigt och spelmässigt. I tabellen återfinns man så högt som på 8:e plats. Speltips Vi är förvånade över spelbolagens oddssättning på denna match, och håller GIF Sundsvall som större favoriter än vad bolagen vill göra gällande.



Vi spelar den raka 2:an till det fina oddset 2.50 gånger pengarna. Det finner ni på Bet365. Tips: GIF Sundsvall vinner matchen

Odds: 2.50, Bet365

