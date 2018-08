Streama Trelleborg - IFK Norrköping: Se matchen via live stream

Streama Trelleborg – Norrköping Du som vill se Trelleborg – IFK Norrköping kan göra det utan problem. Du behöver ett konto på CMore, och sedan paketet CMore All Sport. Det är inte gratis, utan kostar 399 kronor i månaden. Det ger dig tillgång till att se alla matcher från Allsvenskan. CMore erbjuder också abonnemanget CMore Mycket Sport, där man kan se en utvald allsvensk match varje dag. CMore väljer ut den match som väntas ha störst intresse. Ett annat sätt att titta på Trelleborg – IFK Norrköping på CMore är att köpa en matchbiljett till just denna match, vilket är en engångskostnad på 199 kronor. Match: Trelleborgs FF - IFK Norrköping, Allsvenskan

Datum & tid: Fredag 31 augusti 19:00

Arena: Vångavallen, Trelleborg

Stream: CMore Streama Allsvenskan Trelleborgs formsvacka är djupare än djup Trelleborg har inte haft de roligaste månaderna på sistone. Laget radar upp förluster i Allsvenskan 2018 och det börjar bli riktigt kritiskt för Skånelaget. Senast laget vann en match var i maj – ofattbart men sant. Inte ens när laget fick möta Division 2-motstånd i Svenska Cupen, Hässleholms IF, lyckades man vinna. IFK Norrköping såg ut att låta guldchansen springa ifrån dem, när laget var på väg att förlora mot IFK Göteborg i måndags. Några gyllene övertidsminuter gjorde dock att man lyckades gå från underläge 0-1 till seger med 2-1, sedan David Moberg Karlsson och Kasper Larsen båda gjort mål när matchklockan passerat 90 minuter. Norrköping har alltjämt 7 poäng upp till AIK på förstaplatsen, vilket kanske kan låta som rätt mycket. Vi ska dock komma ihåg att AIK i sina tre kommande matcher möter BK Häcken, Norrköping och Hammarby. Tre matcher där de mycket väl kan tappa en handfull poäng. Quiz Allsvenskan 2018 Speltips Att spela på Trelleborg när de är i den formen de är just nu känns nästan som att kasta pengar i sjön. Vi tror givetvis att Norrköping vinner denna match, och spelar den raka 2:an till oddset 1.40 gånger pengarna. Tips: IFK Norrköping vinner matchen

Odds: 1.40, Bet365

