Streama Malmö FF - GIF Sundsvall: Se matchen via live stream

Streama Malmö FF - GIF Sundsvall För att streama Malmö – GIF Sundsvall behöver du ett konto på CMore, då det är de som sitter på rättigheterna att visa matchen live. Gå in på sidan och skapa ett konto, så kan du titta på matchen direkt från dator, mobil eller annan valfri plattform. Kontot på CMore för att kunna kolla på Malmö – Sundsvall (CMore Mycket Sport) kostar 199 kronor i månaden. Matchen sänds givetvis direktsänt, men det går även att pausa och spola tillbaka. Du kan också titta på Malmö – GIF Sundsvall i efterhand. Du kommer att se din live stream i hög bildkvalitet, och få höra Åke Unger och Anders Andersson kommentera matchen. I studion sitter Lasse Granqvist, Hasse Backe och Alexander Axén. Match: Malmö FF - GIF Sundsvall, Allsvenskan

Datum & tid: Sönag den 30 september, 17:30

Arena: Stadion, Malmö

Stream: CMore Streama Allsvenskan Titta på Malmö - Sundsvall på TV För att se Malmö – Sundsvall på TV behöver du kanalen C More Fotboll, då det är den kanal som visar matchen. Trolig laguppställning, Malmö FF J. Dahlin

Vindheim – L. Nielsen – Brorsson – Safari

Christiansen – Bachirou – Lewicki – Rieks

Antonsson – Rosenberg



Skador: Carlos Strandberg, Fredrik Andersson, Rasmus Bengtsson (tveksam)

Avstängningar: - Trolig laguppställning, GIF Sundsvall Eskelinen

Moros - Björkander - Moreno

Tamimi - Batanero - Ciercoles - Myrestam

Sema - Hallenius - Wilson



Skador: Chidi Dauda Omeje

Skador: Chidi Dauda Omeje

Avstängningar: - Malmö har fokus på Europa League Malmö FF förlorade mot IFK Norrköping senast, vilket bröt lagets 8 matcher långa segersvit. Kampen för att nå topp 3 och därmed Europakval lever dock i allra högsta grad, och Hammarby är bara en poäng ovanför. Malmö har dock även Europa League-spelet att fokusera på, och frågan är: Ska man lägga störst kraft på att ta en Europa League-plats till nästa säsong, eller ska man istället försöka prestera bra nu när man väl är där? Det sistnämnda känns väl som det mest rimliga, men det hade såklart inte skadat att lyckas med båda delar. GIF Sundsvall kommer från 1-1 mot Djurgårdens IF, sedan man kvitterade i slutminuterna. Laget har stått för en mycket imponerande säsong med sin spanska satsning, och Linus Hallenius har hållit sitt målskytte regelbundet för första gången sedan det där gyllene året 2010 i Superettan med Hammarby. Sundsvall drömmer fortfarande om att ta en fjärdeplats i Allsvenskan i år (vilken kan resultera i Europakval, beroende på vinnare av Svenska Cupen), vilket inte är helt omöjligt men väldigt svårt. Laget har aldrig kommit bättre än 5:a i Allsvenskan. Speltips Spelbolagen håller Malmö FF som favoriter här, vilket är rimligt. Men 1.36 gånger pengarna? Vi blir klart avskräckta av det oddset. Malmö spelar mot Besiktas nästa torsdag, och att någon eller några spelare vilas mot Sundsvall är inte otänkbart. Dessutom ska vi inte glömma att Sundsvall är ett bättre lag än vad man varit de senaste tiotals åren, som denna säsong exempelvis slagit Östersund och tagit poäng av Norrköping och just Malmö. Sundsvall har en mycket stark offensiv, och har inte gått mållös från en match sedan i mitten av juli (11 raka matcher med mål). Det var mot AIK och då hade man dessutom ett oerhört tryck och bland annat ett ramskott av Maic Sema. Malmö har gjort mål i 14 raka matcher i Allsvenskan (sedan 16 maj), och det är alltså två lag väldigt benägna att göra mål som möts. Vi tror att det kommer bli mål åt båda håll i den här matchen, och spelar det till 1.90 gånger pengarna. Tips: Båda lagen gör mål

Odds: 1.90, Bet365

