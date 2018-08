Streama Kalmar FF – Örebro SK live Du kan streama Kalmar FF – Örebro med hjälp av ett konto på CMore, då CMore visar alla matcher från Allsvenskan. Du kan med ett CMore-konto alltså även se Dalkurd - Hammarby och titta på IFK Norrköping - IFK Göteborg. Sätt dig ned lugnt i Tv-soffan, luta dig tillbaka och titta på matchen på din dator, mobil eller surfplatta. Det är nämligen så att du kan streama fotboll från CMore med alla plattformar, vilket gör att du kan se fotboll var du än är så länge du har åtminstone din mobiltelefon med dig. När du ser din match kan du pausa, spola tillbaka och leka lite hur du vill med spelaren. Se matchen i efterhand eller hoppa dig tillbaka för att titta i efterhand – det enda som saknas är att titta i förväg. Det, och att det skulle vara helt gratis. Match: Kalmar FF - Örebro SK, Allsvenskan

Datum & tid: Måndag 27 augusti 19:00

Arena: Guldfågeln Arena, Kalmar

Stream: CMore Streama Allsvenskan Titta på Kalmar – Örebro på TV För att se Kalmar – Örebro på TV behöver du ha C More Live 2, då det är den kanal som sänder matchen på TV. Saknar du kanalen kan du alltid koppla sändningen från mobil, dator eller surfplatta om du har en Chromecast, Apple TV eller HDMI-kabel. Det förutsätter givetvis att du har ett CMore-konto också, så att du har någonstans att streama matchen ifrån. Örebro har en jobbig tid Kalmar FF var ett av de allsvenska lagen som floppade rejält i Svenska Cupen förra veckan, då KFF åkte ut mot Division 2-laget Assyriska IK. Kalmar startade bland annat med alla sina brassar – Romário, Hiago, Nixon och Jajá – och vi var spända på att se vad de kunde bjud på för show. Det gick dock inte vägen, till stor del på grund av Victor Agardius röda kort när ställningen var 1-1. Örebro är inne i en oerhört tuff period. Laget har inte vunnit en allsvensk match sedan i maj (!), och förlorat sex av sina sju senaste. Man får tacka sin fina vårsäsong för att man inte ligger i ett riktigt kritiskt läge, men det är numera faktiskt bara fyra poäng ned till nedflyttningsplats. Örebro inledde faktiskt Allsvenskan 2018 med att gå obesegrad i de sju första matcherna.

