Streama IFK Norrköping - IFK Göteborg: Se matchen via live stream

Streama IFK Norrköping – IFK Göteborg Du kan titta på IFK Norrköping – IFK Göteborg med ett konto på CMore och abonnemanget CMore Mycket Sport, där de visar IFK Norrköping – IFK Göteborg och även massor av annan fotboll från Allsvenskan. Med ett CMore-konto kan du också se Dalkurd - Hammarby live. Det är mycket tillfredsställande kvalitet på sändningen på CMore, och du kan titta och pausa och spola tillbaka hur du vill. Dessutom sparas matchen som repris över kvällen, och höjdpunkterna finns tillgängliga att se i flera dagar efter avslutad match. Matchen visas givetvis direkt, och det går att se från alla plattformar, det vill säga mobil, dator och surfplatta. Sändningen går även att koppla till din TV med hjälp av en Chromecast, HDMI-kabel eller Apple TV. Match: IFK Norrköping - IFK Göteborg, Allsvenskan

Datum & tid: Måndag 27 augusti 19:00

Arena: Östgötaporten, Norrköping

Stream: CMore Streama Allsvenskan Titta på Norrköping – Göteborg på TV Den Tv-kanal som sänder Norrköping – Göteborg är CMore Fotboll, och där kan du alltså se matchen live. Även Sportkanalen visar matchen på TV, så där går det också bra att titta direktsänt på denna match från Allsvenskan. Norrköping måste vinna för att hänga med guldstriden IFK Norrköping har hela denna säsong varit med i toppstriden, och krigat för att ta ett nytt SM-guld till staden. Nyligen hade man dock en period tre raka poängtapp, vilket kan bli kostsamt med tanke på Hammarbys och särskilt AIK:s goda form. AIK verkar inte kunna tappa poäng för tillfället, och Norrköping har 10 pinnar upp till Solnalaget, men en match mindre spelad. IFK Göteborg har varit väldigt ojämna denna säsong. Laget har bara spelat oavgjort vid ett enda tillfälle, vilket man gjorde efter att ha släppt in ett övertidsmål. Annars har det blivit sju segrar och tio förluster. På kort tid har man två gånger om lyckats med den mindre smickrande bedriften att tappa 2-0 till 2-3, och vid båda tillfällena stod bottenlaget Sirius för motståndet. I Göteborgs senaste match var det istället Blåvitt som vände underläge till seger, när man slog Östersund med 2-1.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.