Streama IFK Göteborg – Elfsborg Det är mycket, mycket enkelt att streama IFK Göteborg – Elfsborg online. Det är bara att gå in på CMore, skapa ditt konto och titta på matchen live. Det är dock inte gratis att titta på fotboll direkt på CMore, utan du måste punga ut 199 kronor i månaden för att kunna se IFK Göteborg – Elfsborg och andra matcher från Allsvenskan. Det går att kolla matchen direkt från valfri plattform – mobil/smartphone, dator/laptop, surfplatta/iPad, vad du vill. Match: IFK Göteborg - IF Elfsborg, Allsvenskan

Datum & tid: Söndag 16 september, 17:30

Arena: Gamla Ullevi, Göteborg

Inför IFK Norrköping - AIK live stream Göteborg övergav 4-4-2 inför säsongen IFK Göteborg anställde inför säsongen Poya Asbaghi, en ung 32-årig tränare med invandrarbakgrund, som spelar 3-4-3. Göteborg som alltid varit en klubb känd för att vara konservativ och hålla sig till traditioner och den klassiska 4-4-2-formationen, testade nu att tänka utanför boxen. Blåvitt hade en dålig säsong 2017 (slutade 10:a i Allsvenskan) och nu var det dags att prova någonting nytt. Lokalrivalen BK Häcken har länge nått framgångar genom att hämta in många spelare från Göteborgs invandrarförorter, och inte minst AIK är ledande på detta inom Sverige. När det kommer till tränare ligger Allsvenskan däremot efter i att våga prova någonting nytt. Det är bara att titta på hur lång tid det tog för Özcan Melkemichel att få ett jobb hos en storklubb, trots att han tog Syrianska FC från Division 2 till Allsvenskan och därefter AFC United från Division 1 till Allsvenskan. Quiz Allsvenskan 2018 Räddade Gefle från nedflyttning Poya Asbaghi gjorde stort avtryck när han i mitten av förra året tog över Gefle IF, som då låg sist i Superettan. Med en bolltrillande och vägvinnande fotboll fick han Gefle att gå som tåget under resterande del av säsongen, och laget höll sig kvar i serien. Tiden i IFK Göteborg har dock inte alls varit lika framgångsrik för Asbaghi. IFK Göteborg ligger på 11:e plats, och har varit fruktansvärt instabila. Två gånger om under höstsäsongen har man tappat ledning med 2-0 till förlust med 2-3. Båda gånger mot Sirius, dessutom. Asbaghi är dock mycket respekterad och omtyckt av spelare ändå, som tycker om sättet Göteborg försöker spela fotboll. När Robin Söder flyttade hem under sommaren, efter några år utomlands, sa han att Poya Asbaghi var en stor anledning till att han valde att komma tillbaka. – Främst är det Poya. Jag har inte sett alla matcher men de flesta och det finns en idé och riktning på det. Sen är vi inte där vi önskar att vi ska vara vare sig spelmässigt eller resultatmässigt. Men det främsta var att det verkligen finns en idé på planen. Trög säsong för Elfsborg Elfsborg har det inte gått mycket bättre för, och laget ligger med sina 18 poäng på en 12:e-plats. Lagets nye tränare Jimmy Thelin har inte lyckats bra, och det återstår att se om han tränar laget året ut. Tobias Linderoth och Anders Svensson har nyligen plockats in i organisationen, och det är inte omöjligt att någon av dem kliver in i en huvudtränarroll i framtiden. Återstår att se inom hur snar framtid. Laget har gjort en stor förstärkning under sommaren, då klasspelaren Chinedu Obasi värvades in. Speltips Två uddlösa lag som haft svårt att vinna ställs emot varandra. Vi tycker att krysset ligger närmast till hands, och spelar det till oddset 3.40 på Bet365. Tips: Oavgjort

