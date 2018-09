Streama IFK Göteborg - AIK: Se matchen via live stream

Streama IFK Göteborg – AIK För att streama IFK Göteborg – AIK behöver du ett konto på CMore, då det är där matchen visas live. Skapa ditt konto och titta på matchen direkt från valfri plattform. Det går nämligen att titta direktsänt från mobil/smartphone, dator/laptop, surfplatta/iPad, vilken plattform du helst önskar att se matchen ifrån. Det går alltså att titta på Göteborg – AIK när matchen sänds direkt men du kan även pausa matchen och kolla i efterhand. Matchen ser du i hög bildkvalitet och du får titta till de vackra rösterna från Åke Unger och förre proffsspelaren Erik Edman. I studion sitter kungen Lasse Granqvist, den gamle räven Hasse Backe samt Jon Persson. Match: IFK Göteborg - AIK, Allsvenskan

Datum & tid: Torsdag den 27 september, 19:00

Arena: Gamla Ullevi, Göteborg

Stream: CMore Streama Allsvenskan Titta på IFK Göteborg – AIK på TV För att titta på IFK Göteborg – AIK på TV är det bra om du har kanalen C More Fotboll, då det är den som visar matchen live. Det går även bra att koppla din live stream från CMore från annan plattform till din TV, med hjälp av exempelvis en HDMI-kabel eller en Chromecast. Streama matchen, titta på TV eller se den live på plats, vad är mest lockande? Rena rama lyxproblemet. Trolig laguppställning, IFK Göteborg Amos

Salomonsson – Starfelt – Calisir – Wernersson

Oldrup Jensen – Sakor

Affane – Karlsson Lagermyr – Kharaishvili

Söder



Skador: -

Avstängningar: Sebastian Olsson Trolig laguppställning, AIK Linnér

Milosevic – P. Karlsson – R. Jansson

Sundgren – S. Larsson – Adu – K. Olsson – Lindkvist

Goitom – Elyounoussi



Skador: Jesper Nyholm, Joel Ekstrand, Robert Lundström

Avstängningar: - AIK:s guldhjältar 2009 - var är de nu? AIK på väg mot guld IFK Göteborg mot AIK är den kanske mest laddade matchen i Allsvenskan, om man bortser från derbyna givetvis. De två klubbarna har byggt upp en stor rivalitet genom åren, och har ofta slagits i toppen av tabellen. I år har dock IFK Göteborg varit en skugga av vad de brukar vara. Laget ligger på tolfte plats och ännu finns en risk att dras med i bottenstriden. AIK däremot har sålt Alexander Isak, satsat en relativt stor del av pengarna på nyförvärv och fått frukt av sina investeringar. Laget toppar Allsvenskan tre poäng före IFK Norrköping, och då har AIK dessutom en match mindre spelad. Quiz Allsvenskan 2018 Speltips AIK har varit makalöst stabila denna säsong, och vunnit 7 av sina senaste 8 matcher. Siktet är inställt på guld, och det här laget innehåller ledare som Per Karlsson, Sebastian Larsson och Henok Goitom. Därpå fantastiskt skickliga spelare som Enoch Kofi Adu och Kristoffer Olsson. Detta är ett lag av vinnare. Om AIK är stabila kan vi bara säga motsatsen om IFK Göteborg. Två gånger denna säsong har man tappat ledning med 2-0 till förlust med 2-3. Senast torskade man mot lokalrivalen BK Häcken med hela 4-1. Vi tror starkt på AIK här, och spelar den raka 2:an till 1.66 gånger pengarna. Tips: AIK vinner

Odds: 1.66, Bet365

