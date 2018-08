Sätt dig in i hur du gör för att streama Hammarby - Örebro, så att du kan titta på matchen live.

Hammarby IF tar emot Örebro SK på Tele2 Arena, i en betydelsefull match för båda lagen. Klockan 19:00 blåser domaren igång matchen.

Streama Hammarby – Örebro: Se matchen via live stream

Hammarby – Örebro är en match med hög spänning, som är mycket viktig för hemmalaget såväl som för bortalaget. Biljett till matchen är inte gratis men kostar heller inte särskilt mycket, men det kan ändå vara bekvämt att titta på matchen från TV eller dator istället. Läser ni vidare får ni reda på hur ni gör för att streama Hammarby – Örebro. Se Hammarby IF – Örebro SK live Drygt 20 000 åskådare väntas titta på matchen på plats, där hemmafansen förhoppningsvis får se Hammarby besegra Örebro. Det är väldigt vanligt att streama Allsvenskan från dator/laptop, mobil/smartphone, surfplatta/iPad eller TV, och för att göra det behöver du ett konto på CMore. Det är billigt; för 199 kr per månad kan du se matcher från Allsvenskan, däribland Hammarby – Örebro. Dock måste du betala 449 kr per månad för att kunna se alla matcher från Allsvenskan, alternativt 349 kr om du är beredd att binda dig i ett år. Vilken kanal visar Hammarby – Örebro på TV? Hammarby – Örebro visas på TV, närmare bestämt på C More Fotboll. Finns den kanalen i ditt utbud är det bara att sätta dig och kola från TV-soffan, men annars får du se till att skaffa ett konto på eller abonnemang med CMore. Inför matchen Denna match är av stor vikt för Hammarby, då klubben jagar AIK i toppstriden. För tillfället är ”Bajen” fem poäng bakom sina stadsrivaler, vilket alltså blir två vid seger idag. AIK har sex raka segrar, och sätter press på Hammarby i omgång efter omgång.



Örebro SK inledde Allsvenskan 2018 på ett bra sätt, men har sedan tappat i prestation. Laget har inte vunnit en match sedan innan sommaruppehållet, då man den 22:e maj hemmabesegrade Kalmar. Just nu sitter man på sju raka matcher utan vinst, varav fem förluster. Endast fyra poäng har laget till godo ner mot kvalplatsen, och det är dags att börja plocka några poäng om man inte vill gå en ångestfylld höst till mötes.



När Örebro mötte Hammarby i vårmötet på Behrn Arena ledde Örebro med 1-0, innan Kennedy Igboananike åkte på en tveksam utvisning i slutet av första halvlek. Därefter kunde Hammarby tack vare mål av Nikola Djurdjic och Jiloan Hamad vända och gå vinnande ur matchen.

