Hammarby IF tar emot IFK Göteborg på Tele2 Arena. Efter Norrköpings och Malmös poängtapp har Hammarby chansen att vinna två poäng i kampen om Europaplatserna. IFK Göteborg krigar samtidigt för att befria sig helt från bottenstriden. Läs allt inför matchen, från troliga startelvor till live stream.

Streama Hammarby - IFK Göteborg: Se matchen via live stream

Streama Hammarby - IFK Göteborg För att titta på Hammarby – IFK Göteborg live behöver du ett konto på CMore, då det är den tjänst som visar matcherna från Allsvenskan direkt. På CMore kan du streama Hammarby - IFK Göteborg direkt från valfri plattform – det går att titta från mobil, dator, surfplatta eller vad helst du önskar att se matchen ifrån. Matchen sänds i HD-kvalitet, och det går att se din live stream direkt såklart men även att pausa, spola tillbaka eller varför inte kolla i efterhand. Du kommer att få höra Jesper Hussfelt och Jon Persson kommentera matchen, och i studion sitter grabbarna grus: Lasse "legenden" Granqvist, Hasse "gammal är äldst" Backe och tatuerade tränaren Alexander Axén. Du måste ha kontot CMore Mycket Sport för att se matchen, vilket kostar 199 kronor i månaden. Ett billigt pris med tanke på att det gör att du kan se massor av fotboll från Allsvenskan. Match: Hammarby IF - IFK Göteborg, Allsvenskan

Datum & tid: Måndag den 1 oktober, 19:00

Arena: Tele2 Arena, Stockholm

Stream: CMore Streama Allsvenskan Titta på Hammarby - IFK Göteborg på TV För att se Hammarby - IFK Göteborg på TV behöver du Tv-kanalen C More Fotboll, då det är den kanal som sänder matchen live på TV. Du kan också se matchen på TV live genom att koppla din CMore-sändning från exempelvis datorn till TV:n, med hjälp av Chromecast, Apple TV eller HDMI-kabel. Trolig laguppställning, Hammarby Wiland

Paulsen – Fenger – Fällman – N. Borges

Junior – Andersen

Rodic – Tankovic – Khalili

Svendsen



Skador: Simon Sandberg

Avstängningar: - Trolig laguppställning, IFK Göteborg Amos

Starfelt – Wiklander – Calisir

Salomonsson – Oldrup Jensen – Sakor – Wernersson

Abraham – Kharaishvili – Affane



Skador: Robin Söder

Avstängningar: - Allsvenskan quiz Två formsvaga lag Hammarby IF var nyligen i allra högsta grad inblandat i guldstriden, men efter förlust mot AIK och därtill poängtapp både före och efter derbyt kan vi nog skriva av Hammarbys guldchanser. Det ska till en kolossal kollaps från AIK:s sida för att Hammarby ska kunna ta in detta, och siktet är istället inställt på att ta hand om en topp 3-placering, vilket genererar i en kvalplats till Europa League. Även fjärdeplatsen kan resultera i EL-kvalplats, beroende på vinnare i nästa års Svenska Cupen. IFK Göteborg har haft sin sämsta säsong på mycket länge, och ligger och fajtas i botten. Man har just nu 4 poäng ned till kvalplatsen, och det är en inte alltför komfortabel marginal. Efter landslagsuppehållet, som kommer strax, möter man Brommapojkarna som innehar den där kvalplatsen. Det kan bli ett ångestfyllt möte om man inte hunnit plocka några poäng innan dess. Varken Hammarby eller IFK Göteborg har några avstängda spelare till denna match, men däremot ett skadeavbräck var i form av Simon Sandberg respektive Robin Söder. Speltips Två lag med riktigt svag form möts; ingen av lagen lyckades ta någon seger i september månad. Hammarby har fyra raka matcher utan vinst och Göteborg har fem raka utan vinst. Vi tror mer på Hammarby här, men oddset 1.50 gånger pengarna på den raka 1:an lockar inte. Båda lagen är i stort poängbehov efter svackor, och båda lagen är instabila för tillfället. Vi tror att det är mycket möjligt, eller rentav troligt, att det rinner in mål åt båda håll. Även om Hammarby inte gjorde något mål mot Elfsborg senast så hade man definitivt chanserna till det. Vi spelar ”båda lagen gör mål”, till oddset 1.80 gånger pengarna på Bet365. Tips: Båda lagen gör mål

Tips: Båda lagen gör mål

Odds: 1.80 på Bet365

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.