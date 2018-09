Hammarby tar nya tag efter den tunga derbyförlusten i helgen, när IF Elfsborg kommer på besök till Nya Söderstadion. Det är ett Elfsborg med uppåtgående form som står på andra sidan planen, ett Elfsborg som kommer från sin första seger sedan i juli.

Streama Hammarby - Elfsborg: Se matchen via live stream

Streama Hammarby – Elfsborg live För att titta på Hammarby – Elfsborg live via stream behöver du ett konto på CMore, då de är den tjänst som visar matchen live. Skapa ett konto på CMore för att se matchen direkt. Matchen har avspark klockan 19:00, men redan 18:50 börjar sändningen. Du kan se fotboll från Allsvenskan på CMore från dator, mobil eller läsplatta, med andra ord kan du streama Hammarby – Elfsborg direkt från valfri plattform. Du ser matchen direkt, och kan även pausa och spola tillbaka. Matchen sänds i HD-kvalitet. Match: Hammarby IF - IF Elfsborg, Allsvenskan

Datum & tid: Onsdag den 26 september, 19:00

Arena: Tele2 Arena, Stockholm

Stream: CMore Streama Allsvenskan Titta på Hammarby – Elfsborg på TV För att se Hammarby – Elfsborg på TV behöver du kanalen CMore Live, då det är den kanal som visar matchen på TV. Skaffa den för att kunna kolla matchen från din TV, eller koppla från annan enhet med HDMI-kabel, Chromecast eller Apple TV. Trolig laguppställning, Hammarby Wiland

S. Sandberg – Fällman – Paulsen – Solheim

Andersen – Junior

Rodic – Tankovic – Hamad

Svendsen



Skador: -

Avstängningar: Neto Borges, Nikola Djurdjic Stefan Batan om den tuffa tiden i Hammarby Trolig laguppställning, Elfsborg Stuhr Ellegaard

Holst – Dresevic – J. Nilsson – Kaib

Ishizaki – Holmén – Frick – Gojani – Lundevall

Obasi



Skador: Christopher Mcvey

Avstängningar: - Quiz Allsvenskan 2018 Hammarby har förstört sina guldchanser Även om Stefan Billborn hävdar att Hammarby spelar bättre nu än vad man gjorde i inledningen av säsongen, är det bara att konstatera att laget hamnat i en rejäl svacka poängmässigt. En poäng på de tre senaste matcherna håller inte för ett lag som ska vinna SM-guld, och den senaste förlusten svider givetvis allra mest. Mot AIK i helgen hade man chans att ta in tre poäng och hamna en ynka pinne bakom ”gnagarna”, men efter dålig skärpa och otur med domslut blev det istället en förlust. Nu är Hammarby sju poäng bakom AIK, och man har dessutom Malmö hack i häl. Från att slåss om guldet är man nu i riskzonen att gå miste om en topp tre-placering, vilket genererar i Europa League-kval. Elfsborg tog en förlösande seger i senaste omgången, då klasspelaren Chinedu Obasi sköt in matchens enda mål mot Örebro. Detta var lagets första vinst på nio matcher, och laget har nu faktiskt fyra raka matcher utan förlust. Man hade nämligen kryssat tre matcher i rad innan segern mot Örebro. Speltips Hammarby saknar två ordinarie startspelare i form av Nikola Djurdjic och Neto Borges, och vi gissar att Mats Solheim och Sander Svendsen ersätter. Elfsborg kommer till matchen utan avstängningar och har inte heller några anmärkningsvärda skadeavbräck. Vi tror, avbräcken till trots, att Hammarby vinner den här matchen. Kvaliteten är så pass mycket högre i Bajen, och dessutom gör avstängningarna att oddset på Hammarby blir högre, vilket resulterar i större utdelning. 1.72 gånger pengarna på Hammarby hemma mot Elfsborg ska spelas. Toppen mot botten, och även om Elfsborg vann senast och Hammarby förlorade senast så är Hammarby ett bättre lag. På torsdag spelar AIK borta mot IFK Göteborg, och visst, AIK är både bättre och mer stabilt än Göteborg. Men det är ett så kallat hatmöte, och i sådana kan allt hända. Förlorar AIK medan Hammarby slår Elfsborg är det trots allt bara fyra poäng som skiljer lagen. Då lever väl kanske ändå gulddrömmen trots allt? Tips: Hammarby vinner

Odds: 1.72, Bet365

