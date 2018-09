Ett laddat Stockholmsderby är att vänta under eftermiddagen! Ska Djurgården kunna bryta sin tråkiga derbysvit, eller tar formstarka Hammarby ytterligare en vinst i jakten på SM-guldet?

Streama Hammarby IF - Djurgårdens IF live Du som vill titta på Hammarby – Djurgården live kan göra det med ett konto på CMore. CMore visar alla matcher från Allsvenskan. Match: Hammarby - Djurgården, Allsvenskan

Datum & tid: Söndag 2 september 15:00

Arena: Tele2 Arena, Stockholm

Stream: CMore Streama Allsvenskan Bekräftad laguppställning, Hammarby Wiland

Sandberg – Fällman – Paulsen – Borges

Junior – Tankovic – Andersen

Rodic – Djurdjic – Hamad



Skador: -

Avstängningar: - Bekräftad laguppställning, Djurgården Isaksson

Gunnarsson - J. Olsson - Danielsson - Augustinsson

Walker - E. Johansson - Ulvestad - Ring

Kozica - Mrabti



Skador: Omar Eddahri

Avstängningar: - Quiz Allsvenskan 2018 Hammarby har en vana att besegra Djurgården Sist Djurgården vann mot Hammarby var hösten 2007, och därefter hann Hammarby med att besegra Djurgården i 4 raka matcher innan man trillade ur Allsvenskan. Sedan Hammarby kom tillbaka till Sveriges högsta serie, år 2015, har man ställts mot sina lokalrivaler vid 8 tillfällen. 6 gånger har man vunnit, medan 2 matcher slutat oavgjort. Anmärkningsvärt är att vid 4 av dessa 6 Hammarbysegrar, har Djurgården haft ledningen. Därefter har Hammarby kvitterat och sedan har Djurgården gång på gång klappat ihop och släppt in ytterligare mål. Det bästa exemplet är från hösten 2016, då Djurgården ledde med 2-0 efter en ahlvtimmes spel och de flesta trodde att man äntligen skulle ta den där efterlängtade derbysegern. Innan domaren hade blåst för halvtidsvila hade Hammarby dock hunnit hämta ikapp till 2-2, och efter 90 spelade minuter var resultatet 4-2 till ”Bajen”. Djurgårdens tränare Özcan Melkemichel har sagt att historiken inte spelar någon roll och att varje match lever sitt eget liv, men Hammarbys stjärna och vice lagkapten Jiloan Hamad är av en annan uppfattning. – Det är klart att Djurgårdsspelarna tänker på det, det märker man, säger Hamad. Djurgården kan leda matchen, men så fort Bajen gör ett mål ser man på deras blickar att någonting händer. Det finns 100 procent där. Det är jobbigt för dem mentalt, och samtidigt innebär det för oss att om vi ligger under vet vi verkligen att vi kan vända. Jesper Karlströms filmning mot Hammarby Har Djurgården fördel av att slå ur underläge? Hammarby är som sagt alltid det lag som går vinnande ur dessa matcher, men faktum är att inför alla av dessa 8 derbyn sedan laget var tillbaka i Allsvenskan har Djurgården stått som favoriter enligt spelbolagen. Hammarby har sedan man gick upp i Allsvenskan hela tiden haft sämre tabelläge och möjligen även sämre spelarmaterial än Djurgården, och kanske har pressen på DIF varit någonting som bidragit till deras fall?



Inför denna match gäller Hammarby som favorit, efter lagets fantastiskt framgångsrika år så här långt. Möjligtvis får detta Djurgårdsspelarna att känna att pressen på dem inte är lika stor som den brukar, och att rädslan inför matchen därmed minskar? Tränarna inför derbyt Stefan Billborn, till Hammarbys hemsida: – Vi går in med stort självförtroende och tror på vår metodik och på vår idé. Vi behandlar den här matchen som vilken match som helst, och försöker hålla så normala rutiner som möjligt inför matchen. Djurgården har ett väldigt bra lag, och när de får det att stämma och de får lite vittring så får de väldigt bra energi. Bra duellspelare, mycket löpningar bakifrån. Så det gäller att vi klarar av att spela på det sätt som vi har gjort och som vi vill, då skulle de kunna passa oss rätt bra. Jag förväntar mig att det är vi som sätter tonen på matchen. Özcan Melkemichel, till Djurgårdens hemsida:



– Hammarby hade en jobbig försäsong men potentialen syntes, de har väldigt många individuellt skickliga spelare. Stefan Billborn och de andra ledarna har gjort det bra med att få all denna individuella skicklighet att fungera i ett lag, både i försvarsspelet och i anfallsspelet. Anfallsspelet är vad som präglar Hammarby mest och vad som har gjort dem framgångsrika i år. Hammarbys trupp är totalt skadefri, medan Djurgården endast har Omar Eddahri på skadelistan. Inget av lagen har några avstängningar. Speltips Oavsett om Djurgårdsspelarna känner stor eller liten press, tror vi att de får det svårt här. Hammarby har vunnit 5 och kryssat 2 av sina 7 senaste matcher i Allsvenskan, och är oerhört hungriga i sin jakt på det där efterlängtade SM-guldet. Djurgården å sin sida är inne i sin värsta period för året. Efter en bra inledning av Allsvenskan, tog lagets uttåg ur Europakvalet uppenbarligen hårt på spelarna. Sedan man åkte ut mot Mariupol har man på 3 allsvenska matcher målskillnaden 2-9. Nu ligger man i ingenmansland och har ingen chans på att knipa topplacering och samtidigt ingen risk att dras med i nedflyttningsstriden.



Spelarmaterial, form, motivation, historia; allt talar egentligen för Hammarby i denna match. Vi känner oss bekväma med att spela den raka 1:an till det fina oddset 2.10 gånger pengarna. Tips: Hammarby vinner, rak 1:a

Odds: 2.10, Bet365

