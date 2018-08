Streama Dalkurd – Hammarby direkt

För att titta på Dalkurd – Hammarby via stream är det ett måste att ha ett CMore-konto. Väl på CMore kan du välja mellan att köpa abonnemanget CMore All Sport eller att köpa en specifik matchbiljett för att se just denna match.

På CMore visas matchen i hög bildkvalitet – HD – och det är möjligt att pausa och att spola tillbaka. Matchen sparas dessutom en stund efteråt, så det går att se repriser i efterhand.

Titta på fotboll live med CMore kan du göra från valfri plattform – mobil/smartphone, dator/laptop eller surfplatta/iPad. Har du HDMI-kabel eller Chromecast kan du dessutom koppla din sändning till din TV.

Match: Dalkurd FF - Hammarby IF, Allsvenskan

Datum & tid: Måndag 27 augusti 19:00

Arena: Gävlevallen, Gävle

Stream: CMore

Streama Allsvenskan

Se Dalkurd – Hammarby på TV

Om du vill titta på Dalkurd – Hammarby på TV är det bra att veta att den kanal som sänder matchen är C More Sport, och där kan du alltså se matchen.

Som vi redan nämnt är det även möjligt att koppla din match från dator eller mobil till din TV, så kan du kolla på matchen på din TV-skärm ändå.

Bottenkamp och guldstrid

Dalkurd krigar för att ta sig upp från nedflyttningsplats. Laget har fyra poäng upp till kvalplatsen och fem poäng upp till säker mark, och varje poäng är viktig. Dalkurd kommer stärkta till denna match, sedan man vunnit Uppsaladerbyt mot Sirius.

För Hammarby är varje oavgjord match två förlorade poäng, när laget för första gången på mycket länge slåss om SM-guld. AIK verkar inte kunna tappa poäng för tillfället, och de svartgula har i princip skakat av sig IFK Norrköping redan.

Hammarby får till denna match tillbaka Jeppe Andersen, som inte var med mot Örebro senast på grund av en axelskada. Däremot saknas en annan dansk. Mads Fenger har åkt på en överansträngning i låret och tvingas stå över matchen. Nikola Djurdjic bröt sitt näsben mot ÖSK, men väntas spela med ansiktsskydd.

Dalkurds enda skada är målvakten Stefan van der Lei. Van der Lei kom till Dalkurd i juli men han bara vakta målet i en match innan han bröt ett finger, och holländaren har varit borta från spel sedan dess. Den matchen han spelade var faktiskt mot just Hammarby, och då släppte han in fyra mål. I van der Leis frånvaro kommer bronshjälten från U17-VM 2013, Sixten Mohlin, som vanligt att kliva in.