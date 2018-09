Streama AIK Häcken Många kommer att vilja se denna toppmatch i Allsvenskan, och för att streama AIK – Häcken finns det en enkel väg att gå. Allsvenskan visas på CMore, där de sänder alla matcher från Sveriges högsta liga i fotboll. På CMore visas matcherna med hög bildkvalitet och komponeras ihop med ett fint ljud och duktiga kommentatorer. Sändningen startar 15:50 och fullblodsproffset Mats Lilja kommer att kommentera. Se AIK Häcken på TV AIK – Häcken visas på C More Fotboll, vilket är en TV-kanal som långt ifrån alla har i sitt utbud. Saknar du kanalen men vill ändå se matchen på TV, då kan du titta på din dator eller mobil och via Chromecast alternativt HDMI-kabel koppla matchen till din TV och titta där. Match: AIK - BK Häcken, Allsvenskan

Datum & tid: Lördag 1 september 16:00

Arena: Friends Arena, Solna

Stream: CMore Streama Allsvenskan Trolig laguppställning, AIK Linnér

Milosevic – Karlsson – Jansson

Sundgren – S. Larsson – Adu – K. Olsson – Rashidi

Goitom – T. Elyounoussi



Skador: Jesper Nyholm, Joel Ekstrand, Robert Lundström

Avstängningar: - Trolig laguppställning, Häcken Abrahamsson

Ekpolo – Lindgren – Toivio – A. Andersson

Friberg – Irandust – Faltsetas

Mohammed – Jeremejeff – Paulinho



Skador: Christoffer Källqvist, Juhani Ojala

Avstängningar: - Häcken kan vålla problem även för AIK AIK går som tåget i Allsvenskan, och vore det inte för att Hammarby gör detsamma hade ”Gnaget” antagligen redan gjort ett guldryck. Sju raka segrar är AIK:s facit i Allsvenskan, vilket inte kan hållas som annat än mäkta imponerande. BK Häcken är ett annat formstarkt lag. Det är allmänt känt att Häcken har en av Allsvenskans högsta högstanivåer, men lagets ojämna prestationer gör att man inte lyckats befästa sig i toppen. Dagskurvan i Häcken är dock oerhört hög, och man kommer från fyra raka trepoängare. Bland dessa utmärker sig en 5-0-seger mot ett ofantligt svagt Djurgården, och en utklassning med 6-0 mot Brommapojkarna. Lagets stjärna Paulinho har gjort 5 mål och 1 assist på de här 4 matcherna. Brassen snittar 1 poäng per match denna säsong. Speltips Det känns som att den här matchen kan gå hur som helst. AIK har ett oerhört stabilt och ramstarkt försvar, men Häcken har samtidigt gjort 15 mål på sina 4 senaste matcher. Som sagt, är det något lag som ska kunna bräcka AIK just nu är det Häcken. Vid första tanken är vi tveksamma vilket lag vi vill spela på i den här matchen, men efter att ha fått se oddsen känner vi ingen tvekan. Spelbolagen stirrar sig blinda på tabellen, och glömmer att Häcken när man är inne i en sådan här period faktiskt är ett av Allsvenskans allra bästa lag. 1.70 på AIK och 5.00 på BK Häcken speglar inte alls bilden av denna match, enligt oss. Att spela på AIK att vinna till ett sådant odds vore en väldigt stor och onödig risk att ta. AIK har visserligen ännu sin förlustnolla intakt, men de kan väl inte gå obesegrade hela säsongen? Åtminstone tror vi att Häcken kniper en poäng. Vi tänker spela ”Häcken vinner – insatsen tillbaka vid oavgjort” till oddset 3.75 gånger pengarna. Bra betalt vid Häckenseger och samtidigt en försäkring om matchen skulle sluta med ett kryss. Tips: BK Häcken vinner - insatsen tillbaka vid oavgjort

Odds: 1.40, Bet365

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.