Inför säsongen var Malmö FF, som alltid de senaste åren, stora favoriter till att ta SM-guldet. Men inledningen av Allsvenskan blev inte riktigt som väntat; resultaten haltande och till slut fick tränaren Magnus Pehrsson gå. Daniel ”Sidleds-Danne” Andersson ersatte tillfälligt, innan tysken Uwe Rösler häromveckan kunde presenteras som ny huvudtränare. De två matcher han coachat laget sedan han tog över har slutat i 4-0 mot Sirius samt 3-0 mot kosovanska FC Drita i Champions League-kvalet. Östersunds vårsäsong innehöll stort tumult i form av att klubbens ordförande Daniel Kindberg häktades misstänkt för grovt bedrägeri och grovt bokföringsbrott. Kindberg släpptes efter några dagar, men misstankarna kvarstår. Under sommaren har Östersund tappat två av sina absolut viktigaste spelare i Ken Sema och Sotirios Papagiannopoulos, och därtill oerhört viktige tränaren Graham Potter. Engelsmannen Ian Burchnall ÖFK har spelat en match sedan sommaruppehållet, vilket slutade i en seger med 2-1 borta mot Hammarby.

