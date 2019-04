Streama Malmö FF – Hammarby IF

Vill du titta på Malmö FF – Hammarby IF online? Läs här om hur du gör för att se matchen på nätet!

Det är mycket enkelt att streama Malmö – Hammarby live. Allt du behöver göra är att skaffa ett konto och abonnemang på CMore, då det är den enda sida där du kan se matchen på internet.

Gå in på CMore, skapa ett konto och se Malmö – Hammarby direkt! Matchen visas givetvis i HD-kvalitet. Det går att kolla från valfri plattform – mobil, dator, surfplatta med mera.

Match: Malmö FF - Hammarby IF, Allsvenskan

Datum & tid: Onsdag den 24 april, 19:00

Arena: Stadion, Malmö

Stream: CMore

Streama Allsvenskan

Titta på Malmö – Hammarby på TV

Vill du titta på Malmö – Hammarby på TV? Då krävs det att du har kanalen C More Fotboll, då det är den Tv-kanal som sänder matchen live i Sverige. Har du inte kanalen går det även bra att koppla in matchen till Tv:n med hjälp av HDMI-kabel, Chromecast eller Apple TV.

OBS : Resterande del av artikeln är från oktober 2018, då endast streaming-delen är uppdaterad. För att läsa en ny införrapport till matchen som spelas våren 2019, kan ni här finna vårt Malmö FF - Hammarby IF speltips 24 april.

Trolig laguppställning, Malmö FF

J. Dahlin

E. Larsson – Bengtsson – L. Nielsen – Safari

Gall – Bachirou – Innocent – Rieks

Rosenberg – Antonsson



Skador: Fredrik Andersson, Carlos Strandberg (tveksam), Andreas Vindheim (tveksam), Lasse Nielsen (tveksam)

Avstängningar: Franz Brorsson

Trolig laguppställning, Hammarby IF

Blazevic

Sandberg – Paulsen – Fällman – N. Borges

Andersen – Junior

Rodic – Tankovic – Hamad

Djurdjic



Skador: Johan Wiland

Avstängningar: -

Allsvenskan äntligen tillbaka

Efter ett landslagsuppehåll är äntligen Allsvenskan tillbaka. Först ut, matchen som ska frigöra oss från abstinensen, är Malmö FF – Hammarby IF.

Malmö har totalt sett haft en svag allsvensk säsong, i MFF-mått mätt. Laget inledde säsongen mycket svagt, och blev tidigt borträknade från SM-guldet. Efter tränarbytet från Magnus Pehrsson till Uwe Rösler i mitten av säsongen styrdes saker och ting upp, och Malmö hade nyligen en period med åtta raka segrar i Allsvenskan. Spelet i Europa League har dock gått ut över lagets resultat i Allsvenskan, och Malmö har just nu tre raka allsvenska matcher utan seger.

Malmös formsvacka i Allsvenskan har inneburit att man tappat greppet om en topp 3-placering i tabellen, vilket alltså är vad som krävs för att säkra en kvalplats till Europa League. Med 5 återstående matcher har Malmö 5 poäng upp till Hammarby och IFK Norrköping. En seger i denna match är alltså så gott som ett måste om man ska ta den där topp 3-placeringen.

Hammarby hade en fantastisk vår, men har haft en sämre höst. Gulddrömmarna förbyttes till ångest över att kanske till och med missa Europaplats, men efter Malmös svacka har man nu ett bra grepp om tredjeplatsen. En förlust i Malmö skulle dock få laget att börja svettas.

Speltips

Malmö FF har redan visat tydligt att man har svårt att fokusera på två saker samtidigt. Sedan laget kom igång med Europaspelet har resultaten i Allsvenskan droppat rejält. Efter en seger hemma mot Kalmar, blev det bortaförlust med 3–1 mot IFK Norrköping och därpå kryss både mot GIF Sundsvall och BK Häcken.

Hammarby IF hade nyligen fyra raka matcher utan seger, men samtidigt som Malmös form vänt åt det negativa har Hammarbys vänt åt det positiva. Nyligen lyckades ”Bajen” besegra IFK Göteborg med 3-0 efter att Kennedy Bakircioglü bytts in och gjort mål på en fantastisk frispark. Firandet var nästan lika spektakulärt som målet – Kennedy fångade ett ölglas inkastat från läktaren utan att spilla en droppe, och drack upp det återstående av ölen. Hammarby IF publicerade sedan en underhållande video med ”sanningen bakom Kennedys målfirande”. Den kan ni se längst ned i artikeln.

Segern mot Göteborg följdes upp av seger mot Brommapojkarna, då siffrorna skrevs till hela 4-2.

Formstarkt möter nu alltså formsvagt, och att Hammarby ej heller behöver lägga fokus på annat än slutstriden talar för deras fördel. En bortamatch i Malmö är ändå långtifrån någon enkel uppgift, och vi garderar oss här. Vi spelar X2, till oddset 2.10 gånger pengarna på Bet365.